Сегодня День моряка

В этом году День моряка по версии IMO проходит под лозунгом женского равноправия на борту. Так что это, можно сказать, День морячки.

«Это касается всех в шиппинге – если вы не цените и не поддерживаете женщин в профессии, вы теряете огромный кадровый потенциал», – сказал генеральный секретарь IMO Китак Лим.

Лицами кампании IMO по продвижению женщин на борту в соцсетях стали Элизабет Марами – первая женщина-лоцман в Кении, Кейт МакКью – первая женщина-капитан круизного лайнера в США и Венди Уильямс – первая женщина-капитан круизного лайнера в Канаде.

Фото ниже – из их instagram’ов.