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Seafarers Day 2019
25.06.2019

Сегодня День моряка

    • В этом году День моряка по версии IMO проходит под лозунгом женского равноправия на борту. Так что это, можно сказать, День морячки.

    «Это касается всех в шиппинге – если вы не цените и не поддерживаете женщин в профессии, вы теряете огромный кадровый потенциал», – сказал генеральный секретарь IMO Китак Лим.

    Лицами кампании IMO по продвижению женщин на борту в соцсетях стали Элизабет Марами – первая женщина-лоцман в Кении, Кейт МакКью – первая женщина-капитан круизного лайнера в США и Венди Уильямс – первая женщина-капитан круизного лайнера в Канаде. 

    Фото ниже – из их instagram’ов.


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