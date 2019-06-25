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Самые необычные: многоколесные автомобили
25.06.2019

Самые необычные: многоколесные автомобили

    • Лето – время отдыха, пора, когда не хочется думать о чем-то серьезном. Вот редакция SeaNews и решила разбавить нашу «деловую» новостную ленту чем-то легким, но познавательным.

    Первооткрыватели

    Наш рассказ сегодня – о многоколесных автомобилях. Оказывается, первое многоколесное авто появилось еще в 1903 году. Это была шестиколесная машина фирмы Pullman. А уже через восемь лет появился первый «восьмиколесник» Reeves Octo-Auto. Этот автомобиль даже участвовал в гонках, но особых результатов не выдал. Поэтому о многоколесных автомобилях вспомнили лишь через 60 лет.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    Как собаке пятая нога

    А в 1976 году появился шестиколесный болид Tyrrell P34. Он выступал в «Формуле-1», причем два года подряд. Конструкторы уменьшили передние колеса болида, чтобы улучшить его аэродинамику, но увеличили их количество, чтобы пятно контакта стало больше. В итоге сцепление с покрытием выросло на 40% по сравнению с обычными формулами. Гонщик Джоди Шектер даже выиграл на этом чуде инженерной мысли Гран-при Швеции, но это была его единственная победа.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    Позже появились и другие проблемы шестиколесника: перегрев тормозов и некоторая непредсказуемость машины на трассе. Да и с заказом нестандартных передних покрышек было немало возни. В общем, на этом опыты команда Tyrrell с многоколесными гоночными автомобилями закончились. Однако единичные попытки создать что-нибудь похожее предпринимались — и Ferrari, и McLaren — но до Гран-при дело не доходило. А потом Международная автомобильная федерация (FIA) вообще запретила к участию в гонке болиды, у которых колес больше, чем четыре.

    Экстравагантный итальянец

    В Италии первый шестиколесный суперкар появился благодаря инженеру Феруччио Ковини. Он тоже начинал в 1970-х годах, однако потом его проект был на долгие годы заморожен из-за нехватки средств. Наконец, в 2004 году мир наконец увидел его долгожданное детище — C6W.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    Двухместное двухдверное спортивное купе со съемной крышей и двумя парами передних колес. Машина нашла своего покупателя, и ее стали выпускать тиражом 6-8 экземпляров в год. Разгоняется она почти до 300 км/ч, отлично входит в повороты, лучше тормозит, чем обычные авто, ведет себя предсказуемо, даже если одно из колес пробито. В момент выпуска новинка стоила заметно дешевле конкурентов вроде Ferrari и Lamborghini — примерно 156 тыс. долларов.

    Подопытный Citroën

    Французы решили сделать дополнительную ось не спереди, а сзади. Подопытным стал Citroën СХ, который сам по себе был уникальной машиной — инновационная подвеска, затейливый экстерьер и не менее запоминающийся интерьер бросались в глаза.

    В 1975 году конструктор Пьер Тисье создал Citroën CX Break Loadrunner. Его кузов был удлинен сзади, куда и поставили дополнительную пару колес. Прочие характеристики машины мало поменялись: все тот же 2,5-литровый бензиновый мотор, передний привод и не самые выдающиеся скорости, зато грузоподъемность авто стала просто заоблачной для легковой модели. Шестиколесные Citroën перевозили газеты и медикаменты, трудились в качестве такси и скорой помощи. Выпускали их вплоть до 2007 года.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    Многоколесный электрический «японец»

    Японцы решили извлечь из «многоколесности» еще большую пользу и вмонтировали в каждое колесо электродвигатель. Так появился электрический «монстр» KAZ, развивающий более 311 км/ч. Разработал его профессор Хироси Симидзу.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    КАZ хоть и был настоящим тяжеловесом — весил он почти 3 тонны, — но развивал мощность 600 л.с. Запас хода у него был порядка 300 километров. Вслед за этой моделью в Японии появились и другие многоколесные авто, например, спортивный суперкар Eliica (Electric Lithium-Ion Car), тоже восьмиколесный. Ее максимальная скорость составляла 370 км/ч. В массовое производство машина так и не ушла, но на международных выставках появлялась неоднократно.

    Буфет на колесиках

    Даже такому крохе, как Smart ForTwo, можно, оказывается, добавить ось так, чтобы было красиво. Экспериментировали над ним ребята из знаменитого тюнинг-ателье Brabus. Получился милый мини-пикап, кстати, довольно вместительный, что вообще, казалось бы, не про Smart. Впервые новинку показали на Женевском автосалоне в 2012 году, и всем она очень понравилась. Впоследствии силами другого ателье к шестиколесной версии добавился еще и двухколесный прицеп со встроенным мотором. Суммарная мощность возросла, как и практичность, но и цена машины взлетела настолько, что за те же деньги проще купить себе нормальный пикап.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    Из гаража шейха

    Шейху из ОАЭ Хамаду бин Хамдану Аль-Нахьяну принадлежит гигантская коллекция чудо-автомобилей. Есть в ней и двухколесный пятиэтажный жилой автоприцеп, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, и 50-тонный Dodge Power Wagon — штучный экземпляр, превышающий размер оригинала в несколько десятков раз. На фоне всего этого восьмиколесный Nissan Patrol, собранный по индивидуальному заказу, смотрится даже скромно, но оснащен он первоклассно. Чтобы порадовать клиента, японцы постарались на славу.

    Самые необычные: многоколесные автомобили

    (По материалам журнала «Вокруг света»)


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