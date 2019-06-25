Самые необычные: многоколесные автомобили

Лето – время отдыха, пора, когда не хочется думать о чем-то серьезном. Вот редакция SeaNews и решила разбавить нашу «деловую» новостную ленту чем-то легким, но познавательным.

Первооткрыватели

Наш рассказ сегодня – о многоколесных автомобилях. Оказывается, первое многоколесное авто появилось еще в 1903 году. Это была шестиколесная машина фирмы Pullman. А уже через восемь лет появился первый «восьмиколесник» Reeves Octo-Auto. Этот автомобиль даже участвовал в гонках, но особых результатов не выдал. Поэтому о многоколесных автомобилях вспомнили лишь через 60 лет.

Как собаке пятая нога

А в 1976 году появился шестиколесный болид Tyrrell P34. Он выступал в «Формуле-1», причем два года подряд. Конструкторы уменьшили передние колеса болида, чтобы улучшить его аэродинамику, но увеличили их количество, чтобы пятно контакта стало больше. В итоге сцепление с покрытием выросло на 40% по сравнению с обычными формулами. Гонщик Джоди Шектер даже выиграл на этом чуде инженерной мысли Гран-при Швеции, но это была его единственная победа.

Позже появились и другие проблемы шестиколесника: перегрев тормозов и некоторая непредсказуемость машины на трассе. Да и с заказом нестандартных передних покрышек было немало возни. В общем, на этом опыты команда Tyrrell с многоколесными гоночными автомобилями закончились. Однако единичные попытки создать что-нибудь похожее предпринимались — и Ferrari, и McLaren — но до Гран-при дело не доходило. А потом Международная автомобильная федерация (FIA) вообще запретила к участию в гонке болиды, у которых колес больше, чем четыре.

Экстравагантный итальянец

В Италии первый шестиколесный суперкар появился благодаря инженеру Феруччио Ковини. Он тоже начинал в 1970-х годах, однако потом его проект был на долгие годы заморожен из-за нехватки средств. Наконец, в 2004 году мир наконец увидел его долгожданное детище — C6W.

Двухместное двухдверное спортивное купе со съемной крышей и двумя парами передних колес. Машина нашла своего покупателя, и ее стали выпускать тиражом 6-8 экземпляров в год. Разгоняется она почти до 300 км/ч, отлично входит в повороты, лучше тормозит, чем обычные авто, ведет себя предсказуемо, даже если одно из колес пробито. В момент выпуска новинка стоила заметно дешевле конкурентов вроде Ferrari и Lamborghini — примерно 156 тыс. долларов.

Подопытный Citroën

Французы решили сделать дополнительную ось не спереди, а сзади. Подопытным стал Citroën СХ, который сам по себе был уникальной машиной — инновационная подвеска, затейливый экстерьер и не менее запоминающийся интерьер бросались в глаза.

В 1975 году конструктор Пьер Тисье создал Citroën CX Break Loadrunner. Его кузов был удлинен сзади, куда и поставили дополнительную пару колес. Прочие характеристики машины мало поменялись: все тот же 2,5-литровый бензиновый мотор, передний привод и не самые выдающиеся скорости, зато грузоподъемность авто стала просто заоблачной для легковой модели. Шестиколесные Citroën перевозили газеты и медикаменты, трудились в качестве такси и скорой помощи. Выпускали их вплоть до 2007 года.

Многоколесный электрический «японец»

Японцы решили извлечь из «многоколесности» еще большую пользу и вмонтировали в каждое колесо электродвигатель. Так появился электрический «монстр» KAZ, развивающий более 311 км/ч. Разработал его профессор Хироси Симидзу.

КАZ хоть и был настоящим тяжеловесом — весил он почти 3 тонны, — но развивал мощность 600 л.с. Запас хода у него был порядка 300 километров. Вслед за этой моделью в Японии появились и другие многоколесные авто, например, спортивный суперкар Eliica (Electric Lithium-Ion Car), тоже восьмиколесный. Ее максимальная скорость составляла 370 км/ч. В массовое производство машина так и не ушла, но на международных выставках появлялась неоднократно.

Буфет на колесиках

Даже такому крохе, как Smart ForTwo, можно, оказывается, добавить ось так, чтобы было красиво. Экспериментировали над ним ребята из знаменитого тюнинг-ателье Brabus. Получился милый мини-пикап, кстати, довольно вместительный, что вообще, казалось бы, не про Smart. Впервые новинку показали на Женевском автосалоне в 2012 году, и всем она очень понравилась. Впоследствии силами другого ателье к шестиколесной версии добавился еще и двухколесный прицеп со встроенным мотором. Суммарная мощность возросла, как и практичность, но и цена машины взлетела настолько, что за те же деньги проще купить себе нормальный пикап.

Из гаража шейха

Шейху из ОАЭ Хамаду бин Хамдану Аль-Нахьяну принадлежит гигантская коллекция чудо-автомобилей. Есть в ней и двухколесный пятиэтажный жилой автоприцеп, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, и 50-тонный Dodge Power Wagon — штучный экземпляр, превышающий размер оригинала в несколько десятков раз. На фоне всего этого восьмиколесный Nissan Patrol, собранный по индивидуальному заказу, смотрится даже скромно, но оснащен он первоклассно. Чтобы порадовать клиента, японцы постарались на славу.

(По материалам журнала «Вокруг света»)