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Прибыль РЖД выросла в 2,7 раза
25.06.2019

РЖД повезет «санкционку»

    • С 1 июля 2019 года клиенты ОАО «РЖД» смогут осуществлять транзит «санкционных» грузов через территорию России при условии использования электронных навигационных пломб. Такой режим установлен Указом Президента РФ № 290 от 24 июня 2019 года. Ранее, напоминают в РЖД, такие грузы не могли следовать по сети российских железных дорог.

    Мониторинг ввозимых в страну «санкционных» грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок при помощи навигационных пломб. Это, отмечают в РЖД, масштабный проект, который разрабатывается при участии ФТС, Ространснадзора, Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и РЖД.

    Система призвана обеспечить сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов. Она также позволит грузоотправителю получать детальную информацию о местоположении груза. Электронная пломба будет сигнализировать о постороннем вмешательстве, что позволит оперативно принять меры по предотвращению хищения или нарушения целостности отправления.


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