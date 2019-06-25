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Продуктовый импорт
25.06.2019

Продуктовый импорт

    • По итогам января-апреля 2019 года ввоз молочной продукции на территорию России значительно вырос.

    По данным Федеральной таможенной службы, за 4 месяца этого года в Россию было ввезено 133,4 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Свежего и мороженого мяса птицы импортировали на 6,4% больше, чем годом ранее, его объем составил 68,6 тыс. тонн. В то же время рыбы за отчетный период было завезено на 7,5% меньше, чем за январь-апрель прошлого года – 141,6 тыс. тонн.

    Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 7,7% до 4,8 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам января-апреля 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 31,2%, составив 62,7 тыс. тонн. Существенно вырос импорт сливочного масла – в 2 раза до 39,7 тыс. тонн. Также увеличились поставки сыра и творога – на 7%, до 84,4 тыс. тонн.

    Импорт пальмового масла за 4 месяца 2019 года увеличился на 8% (до 361,7 тыс. тонн), импорт растительного масла, напротив, упал – на 92,2% (до 0,9 тыс. тонн).

    За январь-апрель в Россию было ввезено на 9,5% меньше яблок, чем годом ранее, – 432,6 тыс. тонн. Поставки цитрусовых составили 751,1 тыс. тонн (+10,7%), бананов – 580,3 тыс. тонн (+0,9%).

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца выросли на 29,4%, составив 2,2 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара увеличился на 18,8% до 105 тыс. тонн.

    Отметим, что в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года существенно увеличились поставки сливочного масла – в 3,2 раза (до 10,3 тыс. тонн), сахара-сырца – в 2,3 раза (до 0,9 тыс. тонн), молока и сгущенных сливок – на 68,1% (до 11,6 тыс. тонн) и пальмового масла – на 61,6% (до 110,2 тыс. тонн).

    По сравнению с предыдущим месяцем ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ сократился. Рост наблюдается только в поставках бананов (+2,9%, до 153,6 тыс. тонн), пальмового масла (+89%) и сахара-сырца (+80%). 

    По итогам 4 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 13,8% (до 73,5 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 8,6% (до 51,8 тыс. тонн).

    В апреле кофе было ввезено 18,9 тыс. тонн, что аналогично уровню апреля прошлого года, но на 14,5% меньше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 16,2 тыс. тонн – на 4,1% меньше, чем в апреле прошлого года, но на 27,1% больше показателя марта этого года.


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