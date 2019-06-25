Maersk запускает онлайн букинг-сервис

Maersk запустил новый цифровой онлайн-сервис букирования Maersk Spot. Он позволяет грузовладельцам заблаговременно размещать букинг по фиксированной ставке. При этом клиент получает оптимальную стоимость перевозки на конкретный период времении и гарантию погрузки на выбранном судне, а линия – гарантию предъявления груза.

Сервис позволяет решить две проблемы. Во-первых, избежать овербукинга, доля которого, по словам Global Head of Ocean Products Maersk Сильвии Динг, может достигать 30% и который приводит к тому, что часть контейнеров так и остается на причале. С Maersk Spot перевозчик понимает реальные объемы, предъявляемые к погрузке, и обязуется погрузку обеспечить, а грузовладелец – этот груз предъявить. В случае неисполнения обязательств со стороны линии, она выплачивает грузовладельцу компенсацию. Симметричные штрафные санкции предусмотрены и для клиента, если он не обеспечил наличие груза.

Во-вторых, существенно упрощается сама процедура букирования. «Сегодня этот процесс в офлайне может включать 13 отдельных шагов и часто сопряжен с большим объемом коммуникаций и документов – ставки, условия, надбавки и т.п. В Maersk Spot вся эта громоздкая процедура сокращается до пяти простых действий – и все они выполняются онлайн», – говорит С.Динг.

В целом, отмечают в Maersk, повышается прозрачность загрузки рейсов и стабильность ценообразования.

На сегодня сервис работает в режиме бета-версии на всех трейдах за исключением перевозок на/из США, еженедельно им пользуются более 3 тыс. уникальных клиентов, объем перевозок, забукированных через Maersk Spot, составил во втором квартале более 100 тыс. TEU. С начала августа Maersk намерен запустить Maersk Spot на своем основном сайте. В России, рассказали SeaNews в российском офисе линии, сервис уже запущен и успешно работает.