FESCO повысит зарплату плавсоставу

Филиал ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке и профсоюзные организации союза моряков и союза работников водного транспорта заключили новый коллективный договор, который будет действовать с 1 июля 2019 года до 30 июня 2022 года.

Как сообщили SeaNews в FESCO, договорились повысить заработную плату плавсостава владивостокского филиала ДВМП – рядовому составу в среднем на 30%, командному – на 5-10%. При этом будет сохранена ежегодная индексация окладов в связи с ростом потребительских цен.

Кроме того, по информации FESCO, в рамках нового договора будет расширен пакет социальной помощи работникам – внесены дополнения по предоставлению материальной помощи в связи с рождением ребенка, в два раза увеличен размер материальной помощи в случае смерти близких родственников, появится новая выплата материальной помощи семье погибшего работника помимо выплаты по страхованию жизни, будет увеличена компенсация за детские путевки работникам.