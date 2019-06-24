Спуск буксира в Отрадном

Судостроительный завод «Пелла» поделился видео спуска на воду буксира «Садко», построенного по заказу АО «Севмаш-Шельф». Торжественная церемония прошла 14 июня в Отрадном.

Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

Основные технические характеристики:

Длина – 25,4 м,

Ширина – 8,8 м,

Осадка – 3,8 м,

Тяга на гаке – не менее 32 тонн,

Пропульсивный комплекс – Rolls-Royce US 205 с ВФШ в насадке,

Главный двигатель – 2 х 1140 кВт при 1600 об/мин, MTU 12V4000M53R,

Скорость – 11,5 узлов

Экипаж – 8 человек

Класс РС КМ Arc4 R3 AUT3 FF3WS Tug.

Палубное оборудование:

носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка DMT–Marine Equipment с тяговым усилием 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 847 кН;

буксирный гак DMT–Marine Equipment с характеристикой SWL 47 тонн, с устройством быстрой отдачи.

На буксире также установлен кран – манипулятор типа РС 2700М, Palfinger, грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м.

Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производства компании FFS (производительность 600 куб.м/ч, 2 водопенных монитора, система водяных завес).

Видео: Pella Shipyard