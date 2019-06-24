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Спуск буксира в Отрадном
24.06.2019

Спуск буксира в Отрадном

    • Судостроительный завод «Пелла» поделился видео спуска на воду буксира «Садко», построенного по заказу АО «Севмаш-Шельф». Торжественная церемония прошла 14 июня в Отрадном.

    Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

    Основные технические характеристики:

    • Длина – 25,4 м,
    • Ширина – 8,8 м,
    • Осадка – 3,8 м,
    • Тяга на гаке – не менее 32 тонн,
    • Пропульсивный комплекс – Rolls-Royce US 205 с ВФШ в насадке,
    • Главный двигатель – 2 х 1140 кВт при 1600 об/мин, MTU 12V4000M53R,
    • Скорость – 11,5 узлов
    • Экипаж – 8 человек
    • Класс РС КМ Спуск буксира в Отрадном Arc4 R3 AUT3 FF3WS Tug.

    Палубное оборудование:

    • носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка DMT–Marine Equipment с тяговым усилием 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 847 кН;
    • буксирный гак DMT–Marine Equipment с характеристикой SWL 47 тонн, с устройством быстрой отдачи.

    На буксире также установлен кран – манипулятор типа РС 2700М, Palfinger, грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м.
    Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производства компании FFS (производительность 600 куб.м/ч, 2 водопенных монитора, система водяных завес).

    Видео: Pella Shipyard


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