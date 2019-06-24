Революционный проект Damen

Damen заложил киль первого судна для смены экипажей нового проекта FCS 7011. В самой компании проект называют революционным. Как сообщили SeaNews в компании, FCS 7011 сможет доставлять бОльшее число пассажиров – до 250 – на бОльшие расстояния – 200 морских миль и более – на скорости до 40 узлов.

Конструкция судна позволяет эксплуатировать его с меньшими ограничениями по погодным условиям, чем существующие на сегодня суда подобного назначения, а увеличенная пассажировместимость означает, что за один рейс можно доставить персонал на несколько буровых установок, сократив тем самым и временные затраты, и операционные расходы.

Судно будет оборудовано в числе прочего стабилизаторами, так что пассажиры, уверяют в компании, будут прибывать на место отдохнувшими и готовыми сразу включиться в работу.

Длина FCS 7011 составит 70 метров – это самое большое однокорпусное судно из алюминия, которое когда-либо строил Damen.

Строительство осуществляется на верфи Damen в Анталье. Спуск на воду намечен на август 2020 года. Конкретного заказчика, судя по всему, на данный момент – Damen говорит только о том, что «перспективные заказчик может быть уверен, что судно будет сдано до конца года».

Тем не менее, в компании не сомневаются, что спрос на такие суда будет – как со стороны нефтегазового сектора, так и со стороны компаний, занятых в сегменте возобновляемой энергетики (прежде всего, видимо, речь идет об операторах морских ветроэлектростанций).

Началу строительства первого судна предшествовали два с половиной года работы, а сама концепция возникла на основе обратной связи, полученной от участников рынка морской нефтегазодобычи. Крупные игроки заинтересованы в том, чтобы оптимизировать доставку персонала с точки зрения объема, гибкости, надежности и безопасности.

В Damen рассчитывают, что через несколько лет суда проекта FCS 7011 будут работать по обе стороны Атлантики – и в других частях мирового океана.