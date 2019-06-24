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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2019
24.06.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2019

    • На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на трейде Азия – Европа глубина падения сократилась, на американском – наоборот, увеличилась.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 3,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,3%.

    Ставки на порты западного и восточного побережья США потеряли по 2,4%.

    Ставки из Китая на Персидский залив сократились на 3,2%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию  выросли – на 4,5%, на Южную Америку – на 1,5%.

    На внутриазиатском трейде практически без изменений. Только ставки из Китая на восточные порты Японии увеличились на 0,4%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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