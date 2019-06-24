Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт цветных металлов
24.06.2019

Экспорт цветных металлов

    • Объемы и доходы от экспорта цветных металлов выросли.

    Так, российский экспорт необработанного алюминия за 4 месяца 2019 года увеличился на 21,7% по сравнению с аналогичным передом 2018 года и составил 1,2 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС России, экспорт также вырос на 12,1% – до порядка 2,2 млрд долларов.

    Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 269,3 тыс. тонн – на 20,3% больше, чем в январе-апреле 2018 года. В денежном выражении их экспорт вырос на 8,1% до 1,7 млрд долларов.

    Необработанного никеля по итогам 4 месяцев 2019 года было вывезено на 11,2% больше, чем за тот же период 2018 года, его объем составил 49,6 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 2,2% до 611,1 млн долларов.

    В апреле необработанного алюминия было вывезено 396,2 тыс. тонн – в 2,3 раза больше аналогичного уровня прошлого года и на 43,9% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия выросли до 707,9 млн долларов (рост в 2,2 раза к апрелю 2018 и на 47,9% к марту 2019).

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам апреля составил 73 тыс. тонн (+52,1% к апрелю 2018 и +13,5% к марту 2019). В стоимостном выражении их экспорт также вырос – на 42,2% к апрелю 2018 и на 15,7% к марту 2019 – до 461,6 млн долларов.

    Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 18,3 тыс. тонн (+67,9% к апрелю 2018 и в 3,7 раза к марту 2019). В денежном выражении его экспорт также вырос – на 53,9% по сравнению с апрелем прошлого года и в 3,6 раза к марту 2019  до 233,5 млн долларов.

    По данным Лондонской биржи металлов, в апреле 2019 года средняя стоимость алюминия составляла 1,849 тыс. долларов за тонну – (-17,7% к апрелю 2018 и -1,2% к марту 2019), меди – 6,450 тыс. долларов за тонну (-5,7% к апрелю 2018 и -0,1 % к марту 2019), никеля – 12,797 тыс. долларов за тонну (-8,2% к апрелю 2018 и -2% к марту 2019).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.06.2019
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за май 2019 года – online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019АпрельМайМарт
    0
    14.05.2019
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Итоги первого квартала
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    15.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2019
    На 16 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. В Сингапуре […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    30.05.2019
    Контейнерооборот Ирана
    Q1 2019
    Только для подписчиков
    2019ИранКонтейнерооборот
    0
    29.03.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.05.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокМарт
    0
    03.04.2019
    «БашВолготанкер» открыл навигацию
    1 апреля судоходная компания «БашВолготанкер» открыла навигацию 2019. Первым в рейс в этом году вышел из Ростова-на-Дону танкер […]
    2019БашВолготанкерНавигацияНефтепродукты
    0
    16.01.2019
    Экспорт угля и кокса
    Российский экспорт каменного угля за 11 месяцев 2018 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 […]
    2018УгольЭкспорт
    0
    25.04.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    18.03.2019
    Динамика НМТП
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2019 года составил 12,1 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморский торговый порт
    0
    16.05.2019
    Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль
    Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели по итогам первого квартала 2019 года. Объем перевозок составил 2,9 млн […]
    2019Hapag-LloydФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2019
    21.06.2019 Безработные контейнеровозы
    21.06.2019 Укороченный контейнерный поезд для Московского региона
    21.06.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    20.06.2019 Второй СПГ-контейнеровоз Containerships встает на линию
    19.06.2019 Изменение на черноморском сервисе Hapag-Lloyd
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД