Экспорт цветных металлов

Объемы и доходы от экспорта цветных металлов выросли.

Так, российский экспорт необработанного алюминия за 4 месяца 2019 года увеличился на 21,7% по сравнению с аналогичным передом 2018 года и составил 1,2 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС России, экспорт также вырос на 12,1% – до порядка 2,2 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 269,3 тыс. тонн – на 20,3% больше, чем в январе-апреле 2018 года. В денежном выражении их экспорт вырос на 8,1% до 1,7 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 4 месяцев 2019 года было вывезено на 11,2% больше, чем за тот же период 2018 года, его объем составил 49,6 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 2,2% до 611,1 млн долларов.

В апреле необработанного алюминия было вывезено 396,2 тыс. тонн – в 2,3 раза больше аналогичного уровня прошлого года и на 43,9% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия выросли до 707,9 млн долларов (рост в 2,2 раза к апрелю 2018 и на 47,9% к марту 2019).

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам апреля составил 73 тыс. тонн (+52,1% к апрелю 2018 и +13,5% к марту 2019). В стоимостном выражении их экспорт также вырос – на 42,2% к апрелю 2018 и на 15,7% к марту 2019 – до 461,6 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 18,3 тыс. тонн (+67,9% к апрелю 2018 и в 3,7 раза к марту 2019). В денежном выражении его экспорт также вырос – на 53,9% по сравнению с апрелем прошлого года и в 3,6 раза к марту 2019 – до 233,5 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в апреле 2019 года средняя стоимость алюминия составляла 1,849 тыс. долларов за тонну – (-17,7% к апрелю 2018 и -1,2% к марту 2019), меди – 6,450 тыс. долларов за тонну (-5,7% к апрелю 2018 и -0,1 % к марту 2019), никеля – 12,797 тыс. долларов за тонну (-8,2% к апрелю 2018 и -2% к марту 2019).