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Укороченный контейнерный поезд для Московского региона
21.06.2019

Укороченный контейнерный поезд для Московского региона

    • ООО «Логбокс» (работает под брендом Logbox) и ОАО «РЖД» в рамках проекта «Смарт логистика» тестируют маршрут Ворсино – Ступино – Ворсино.

    Как рассказали SeaNews в «Логбоксе», из Ворсино поезд отправился в 2 часа ночи, на станцию Ступино он прибыл ранним утром, в районе 5:17. Там прошло оформление, сняли одни контейнеры – загрузили другие. Из Ступино поезд отправился днем в направлении Ворсино с контейнерами партнеров проекта – ЗАО «Руссо Транс» и ПАО «ТрансКонтейнер» (продовольственные грузы).

    Укороченные контейнерные поезда в составе семи 80-футовых фитинговых платформ будут отправляться по новому маршруту каждый четверг до конца июля 2019 года. В этот период, пояснили в «Логгбоксе», идет тестирование технологии и маршрута, параллельно ведутся переговоры с грузоотправителями – грузы могут быть разные, пригодные для перевозки на фитинговых платформах. Решение о дальнейшем развитии проекта будет принято по результатам тестовых отправок.

    Использование укороченных контейнерных поездов, отмечают в компании, позволяет заменить сервис «последней мили» большегрузным автомобильным транспортом, снизив нагрузку на дорожную инфраструктуру Московского региона. При этом сервис обеспечивает максимальную близость к складам клиента и значительно сокращает расстояние автодоставки от терминала до конечного пункта выгрузки. Грузы завозятся по железной дороге в Ступино и Ворсино, а дальше доставляются потребителям малотоннажными автомобилями.Укороченный контейнерный поезд для Московского региона

    «Для нас проект дает возможность дополнительной загрузки терминальных мощностей ОАО «РЖД». Основными преимуществами станции Ступино являются наличие контейнерной площадки с возможностью обработки укороченных поездов имеющимися погрузо-разгрузочными механизмами, а также существующая интенсивность пассажирского движения, которая позволяет выделить регулярную «нитку» графика для проекта. Кроме того, на станции есть складские мощности, их также можно использовать, — сказал руководитель Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» Алексей Бельский. — Перевозки планируется осуществлять в ночное время и, таким образом, удастся избежать помех в движении пригородных пассажирских поездов».

    «Принимая решение в пользу Ступино, мы руководствовались оценкой потенциальной клиентской базы в районе расположения станции, нам важно обеспечить максимальную обратную загрузку смарт поездов, — пояснил генеральный директор ООО «Логбокс» Юрий Сукманов. — В относительной близости к станции находятся склады в Домодедовском и Чеховском районах, откуда также можно забирать грузы как для перевозок в Подмосковье, так и для отправки во внутрироссийских и экспортных направлениях с терминала Ворсино».

    Как рассказал генеральный директор ООО «Руссо Транс» Юрий Морозов, компания предоставила груз для тестовых отправок, а также свой автотранспорт для его доставки. ««Бесшовная» технология, применяемая в проекте, существенно сокращает время ожидания выдачи контейнера на терминале и позволяет оптимизировать количество погрузочно-разгрузочных операций», – отметил он.


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