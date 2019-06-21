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Сборка траулера на ВСЗ
21.06.2019

Сборка траулера на ВСЗ

    • На видео ниже – сборка головного траулера-процессора проекта KMT01 «Баренцево море» на Выборгском судостроительном заводе. Судно предназначено для АО «Архангельский траловый флот».

    Судно было заложено 31 мая 2017 года, спуск на воду состоялся 5 декабря 2018 года. Это головное судно в серии из четырех единиц, которые строятся на ВСЗ «под ключ».

    Все они будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения и автоматизированной фабрикой по переработке рыбы производительностью до 160 тонн сырца в сутки. Фабрика и рыбомучная установка предназначены для выпуска филе, рыбьего жира, рыбной муки и консервов.

    Длина траулеров-процессоров проекта КМТ01 составляет 86 м, ширина – 17 м, суда будут иметь ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4, предназначены они для работы в Северном бассейне.

    Видео: DS Fabrique


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