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Экспорт черных металлов
21.06.2019

Экспорт черных металлов

    • По данным ФТС, по итогам января-апреля 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года упал на 5,8% и составил более 14,3 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт также снизился на 13,3% – до 6,6 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 5,3 млн тонн. Это на 2,8% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 15,8% — до порядка 2,3 млрд долларов. В апреле этого года по экспорту полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается снижение и к апрелю 2018 года (-18,4%), и к марту 2019 года (-13,2%) до более 1,2 млн тонн. Доходы от их экспорта снизились на 28,7% относительно апреля прошлого года и на 8,5% относительно марта этого года (до 559,1 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС России, отгрузили в январе-апреле 2019 года на 12,9% меньше, чем годом ранее, их объем составил 2,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 19,3% до 1,3 млрд долларов. Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам апреля составил 619,2 тыс. тонн (-23,2% к апрелю 2018 и +17,1% к марту 2019). Доходы снизились и к апрелю 2018 года (-27,9%), и к марту 2019 года (-17,1%) до 356,8 млн долларов.

    Объем экспорта чугуна за 4 месяца этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21,3% и составил 1,5 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна сократились — на 21,5% до порядка 510,7 млн долларов. В апреле экспорт чугуна составил 220 тыс. тонн. Это на 37,8% ниже уровня апреля прошлого года и на 60,4% меньше показателя марта этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 76,9 млн долларов (-43,9% к апрелю 2018 и -59,9% к марту 2019)

    Ферросплавов за 4 месяца было вывезено 285 тыс. тонн (+21,4%) на сумму 457,6 млн долларов (+15,9%). В отчетном месяце объемы экспорта ферросплавов выросли на 9,4% к апрелю 2018 года и на 15% к марту 2019 года до 73,4 тыс. тонн. Доходы увеличились на 5,6% к апрелю 2018 года и на 11,9% к марту 2019 года – до 115,1 млн долларов.


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