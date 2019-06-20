Круизный лайнер под парусом

Конструкторское бюро Knud E. Hansen разработало проект круизного лайнера с жесткими парусами. Судно оборудовано традиционными двигателями и ветродвижительной установкой. Ветроустановка состоит из отдельно стоящих на палубе трех мачт с жесткими парусами, которые приводят в движение судно, «улавливая» ветер. Общая площадь жестких парусов составляет порядка 2 тыс. кв. м. Также на судне установлены стабилизатор качки и источник бесперебойного питания.
Круизник насчитывает 48 кают (46 стандартных и две люкс) и предлагает стандартный набор удобств и услуг, среди которых бары и рестораны, зоны отдыха, библиотека, а также зал с панорамными окнами, дающий возможность наблюдать за подводным миром.
Технические характеристики:
- длина – 110 м,
- ширина – 17 м,
- осадка – 4,5 м,
- пассажировместимость – 100 человек,
- дальность плавания – 6 тыс. морских миль,
- скорость – 15 узлов,
- водоизмещение – 730 тонн.