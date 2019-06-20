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Круизный лайнер под парусом
20.06.2019

Круизный лайнер под парусом

    • Конструкторское бюро Knud E. Hansen разработало проект круизного лайнера с жесткими парусами. Судно оборудовано традиционными двигателями и ветродвижительной установкой. Ветроустановка состоит из отдельно стоящих на палубе трех мачт с жесткими парусами, которые приводят в движение судно, «улавливая» ветер. Общая площадь жестких парусов составляет порядка 2 тыс. кв. м. Также на судне установлены стабилизатор качки и источник бесперебойного питания.

    Круизник насчитывает 48 кают (46 стандартных и две люкс) и предлагает стандартный набор удобств и услуг, среди которых бары и рестораны, зоны отдыха, библиотека, а также зал с панорамными окнами, дающий возможность наблюдать за подводным миром.

    Технические характеристики:

    • длина – 110 м,
    • ширина – 17 м,
    • осадка – 4,5 м,
    • пассажировместимость – 100 человек,
    • дальность плавания – 6 тыс. морских миль,
    • скорость – 15 узлов,
    • водоизмещение – 730 тонн.

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