Круизный лайнер под парусом

Конструкторское бюро Knud E. Hansen разработало проект круизного лайнера с жесткими парусами. Судно оборудовано традиционными двигателями и ветродвижительной установкой. Ветроустановка состоит из отдельно стоящих на палубе трех мачт с жесткими парусами, которые приводят в движение судно, «улавливая» ветер. Общая площадь жестких парусов составляет порядка 2 тыс. кв. м. Также на судне установлены стабилизатор качки и источник бесперебойного питания.

Круизник насчитывает 48 кают (46 стандартных и две люкс) и предлагает стандартный набор удобств и услуг, среди которых бары и рестораны, зоны отдыха, библиотека, а также зал с панорамными окнами, дающий возможность наблюдать за подводным миром.

Технические характеристики: