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Экспорт и импорт подакцизных грузов
20.06.2019

Экспорт и импорт подакцизных грузов

    • Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-апрель 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

    Так, физический объем экспорта водки увеличился на 13,1% по сравнению с 4 месяцами 2018 года и достиг уровня 61,6 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки за 4 месяца этого года вырос на 22,8%, составив 44,2 млн долларов.

    В апреле из России было вывезено почти 186 тыс. декалитров – на 17,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 20,4% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки увеличились и к апрелю 2018 года (+37%), и к марту 2019 года (+26,9%) до 13,7 млн долларов.

    Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 795,2 млн долларов — на 10,2% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 49,3%, до 18,2 млн долларов.

    В апреле в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к апрелю 2018 года (+10,5%), и к марту 2019 года (+5%) до 219,2 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к уровню апреля прошлого года на 64,9%, также уменьшился и относительно показателя предыдущего месяца на 6,1% – до 4,6 млн долларов.


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