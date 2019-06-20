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Frontline пополняет флот
20.06.2019

Frontline пополняет флот

    • Frontline перекупил (у кого – не уточняет) оборудованный скруббером танкер VLCC, строящийся на верфи Hyundai Samho Heavy Industries. Как сообщили SeaNews в компании, сдача судна намечена на май 2020 года.

    Кроме того, Frontline заказал на китайской верфи SWS два танкера LR2, сдача первого ожидается в январе, второго – в марте 2021 года.

    Новый заказ обошелся в 46,7 млн долларов за судно, VLCC – 92,5 млн долларов.

    Это, уточняют в компании, в дополнении к недавно перекупленному Frontline, который строится на HHI Suezmax’у и планируется к сдаче в 2020 году.

    Как отметил CEO Frontline Management Роберт Хвид Маклеод, новые приобретения отражают намерение компании усиливать свое присутствие на танкерном рынке и находятся в рамках стратегии, направленной на постоянное обновление и модернизацию флота. По его словам, сейчас средний возрасти судов Frontline – меньше 5 лет.


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