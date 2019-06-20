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А вы знали?
20.06.2019

А вы знали?

    • Rolls-Royce и «Аэрофлот» отметили необычный юбилей – более 50 тысяч летных часов непрерывной (без переборки) эксплуатации двигателя Trent.

    Как отмечают в Rolls-Royce, для двигателей, использующихся в широкофюзеляжных воздушных судах, это «невероятный мировой рекорд».

    Что такое 50 тысяч часов налета? За это время можно облететь вокруг света более тысячи раз. Или 50 раз долететь до Луны и обратно. Если бы двигатель работал непрерывно, то он не выключался бы более 5 лет.

    Двигатель-юбиляр работает на самолете Airbus A330 с 2008 года – и, как утверждают в Rolls-Royce, до сих пор в прекрасном состоянии. Всего у «Аэрофлота» 700 двигателей семейства Trent.

    P.S. Интересно, а сколько ему по правилам без капремонта летать положено?


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