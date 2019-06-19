Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
19.06.2019

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • По итогам 4 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 2,2% до 82,6 млрд евро.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 1,8% и составили 28 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 2,4% до 54,6 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-апреля этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.04.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Март 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотМартПОРТСТАТ
    0
    18.04.2019
    Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-феврале 2019 года составил порядка 2,7 млн тонн — […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    17.05.2019
    Ограничение для большегрузов
    На федеральной трассе Выборг – Светлогорск
    ОграниченияРоссияФинляндия
    0
    18.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2019
    На 7 неделе ставки на всех  исследуемых трейдах снизились. Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    26.03.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.04.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    18.06.2019
    Лесной экспорт
    По данным ФТС России, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-апреле 2019 года составил порядка 6,4 млн тонн — […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    09.04.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    За январь-февраль
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    17.01.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 11 месяцев 2018 года составил 233,8 млрд евро. Это на […]
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    27.03.2019
    Доходы от экспорта СПГ существенно выросли
    На рынке нефти наблюдается позитивная динамика. Еще после падения цен на нефть в конце прошлой недели на фоне […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    06.05.2019
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2019 года увеличилась всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    29.03.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
    На 12 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize пошли вниз. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.06.2019 Изменение на черноморском сервисе Hapag-Lloyd
    19.06.2019 «Евросиб» покупает платформы
    18.06.2019 Контейнерооборот Гонконга
    17.06.2019 Контейнерооборот лидеров
    17.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    14.06.2019 Контейнероборот портов Италии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД