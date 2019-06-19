Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

По итогам 4 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 2,2% до 82,6 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 1,8% и составили 28 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 2,4% до 54,6 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-апреля этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.