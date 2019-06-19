«Оборонлогистика» получает ДОПОГ

Собственный грузовой автопарк новороссийского ООО «СК-ЮГ» (входит в группу компаний «Оборонлогистика») получает специальное разрешение на перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов – ДОПОГ.

В настоящее время «Оборонлогистика» осуществляет мультимодальные перевозки в интересах Минобороны России и в рамках договоров с различными коммерческими организациями, заинтересованными в поставках продукции и оборудования на Ближний Восток, в том числе в Сирийскую Арабскую Республику. Как поясняют в «Оборонлогистике», доставка осуществляется от производителей по всей России автотранспортом и в контейнерах. Грузы направляются в «Геопорт» в Новороссийске, оттуда их грузят на собственные суда «Оборонлогистики» для отправки в порты Сирии, Турции, Египта.

С получением свидетельства ДОПОГ «Обронлогистика» намерена расширить свои возможности в качестве универсального транспортного перевозчика.