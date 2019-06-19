Новый контейнерный поезд из Сибири в Китай

FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин через пограничный переход Гродеково (Приморский край)/Суйфэньхэ (КНР).

Поезд будет отправляться один раз в неделю. Общее время в пути следования составит 12 суток, по шесть суток по территории России и КНР. Основу грузопотока нового сервиса будет формировать продукция несырьевого экспорта, рассказали SeaNews в FESCO.

Первый состав из 62 сорокафутовых контейнеров с пиломатериалами из Красноярска прибыл на станцию Суйфэньхэ 18 июня, где был перегружен на подвижной состав колеи 1435 и отправлен в пункт назначения на станцию Сянин.

FESCO работает на маршрутах через пограничный переход Гродеково / Суйфэньхэ с 2016 года, развивая интермодальные перевозки по международному транспортному коридору «Приморье-1», который соединяет северо-восточные провинции Китая с портами Дальнего Востока, обеспечивая кратчайший путь для перевозки грузов между северными и южными провинциями Китая, а также Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018 году FESCO организовала через переход Гродеково / Суйфэньхэ транзитный контейнерный поезд из Гамбурга в Чжэнчжоу. Этот сервис является самым протяженным из регулярных международных маршрутов на сети РЖД, при этом обеспечивает доставку грузов за 18 суток.

В настоящее время для перевозки из Красноярска доступны экспортные сервисы FESCO через Казахстан в Чэнду (провинция Сычуань) и Сиань (провинция Шэньси) и регулярный поезд в Чэнду через Монголию. Кроме того, доставка грузов между Китаем и Россией традиционно осуществляется в рамках интермодальной цепочки, проходящей через порт Владивосток.