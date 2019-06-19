По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-апреле 2019 года в Россию было ввезено 11,9 млн пар джинсов на сумму 132,2 млн долларов (-6,6%). При этом импорт джинсов для мальчиков и мужчин составил 4,7 млн пар, что на 2,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. В денежном выражении поставки снизились на 9,2% до 56,4 млн долларов.

Импорт джинсов для девочек и женщин, напротив, увеличился на 1,4% в физическом выражении и составил 7,2 млн пар. В денежном выражении снизился на 4,5% до 75,8 млн долларов.

Основной страной-экспортером джинсов в Россию является Бангладеш. За январь-апрель 2019 года в Россию из этой страны было ввезено 3,7 млн пар джинсов (+3,6%) на сумму 31,5 млн долларов (-0,6%).

Турция за первые 4 месяца 2019 года экспортировала в Россию 1,8 млн пар джинсов, на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении поставки увеличились на 9,6% и составили 25 млн долларов.

Импорт джинсов из Китая снизился на 27,4% в физическом выражении до 2 млн пар и на 24,2% в денежном выражении до 18,2 млн долларов.

Кстати, китайские джинсы заметно легче турецких – примерно так в 1,2 раза.

Из Пакистана было ввезено 1,3 млн пар джинсов (+2,5%) на сумму 14,7 млн долларов (-3,3%).