Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт джинсов
19.06.2019

Импорт джинсов

    • По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-апреле 2019 года в Россию было ввезено 11,9 млн пар джинсов на сумму 132,2 млн долларов (-6,6%). При этом импорт джинсов для мальчиков и мужчин составил 4,7 млн пар, что на 2,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. В денежном выражении поставки снизились на 9,2% до 56,4 млн долларов.

    Импорт джинсов для девочек и женщин, напротив, увеличился на 1,4% в физическом выражении и составил 7,2 млн пар. В денежном выражении снизился на 4,5% до 75,8 млн долларов.

     

    Основной страной-экспортером джинсов в Россию является Бангладеш. За январь-апрель 2019 года в Россию из этой страны было ввезено 3,7 млн пар джинсов (+3,6%) на сумму 31,5 млн долларов (-0,6%).

    Турция за первые 4 месяца 2019 года экспортировала в Россию 1,8 млн пар джинсов, на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении поставки увеличились на 9,6% и составили 25 млн долларов.

    Импорт джинсов из Китая снизился на 27,4% в физическом выражении до 2 млн пар и на 24,2% в денежном выражении до 18,2 млн долларов.

    Кстати, китайские джинсы заметно легче турецких – примерно так в 1,2 раза.

    Из Пакистана было ввезено 1,3 млн пар джинсов (+2,5%) на сумму 14,7 млн долларов (-3,3%).

     
     

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2019
    Импорт и экспорт сыра
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году в Россию было ввезено 266,8 тыс. тонн сыра и творога, […]
    2018ИмпортИтогиСтатистика таможни
    0
    22.01.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт из России водки, по данным ФТС, за январь-ноябрь 2018 года вырос как в физическом, так и в […]
    2018ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    29.04.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале 2019 года, по данным ФТС России, составил 13,4 млн пар, что на […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    28.01.2019
    Сотовый импорт
    И экспорт
    2018ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    26.03.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    В январе текущего года экспорт водки из России увеличился на 58,8 % по сравнению с тем же периодом […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    19.02.2019
    Продуктовый импорт
    В 2018 году Россия сократила импорт мяса и молочной продукции
    2018ИмпортПродукты питания
    0
    31.01.2019
    Какой кофе мы пьем
    По данным Федеральной таможенной службы, за третий квартал 2018 года в Россию было ввезено почти 50 тыс. тонн […]
    2018ИмпортКофеПродукты питания
    0
    15.02.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Итоги 2018 года
    2018ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    28.05.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам первого квартала 2019 года ввоз мяса птицы и рыбы на территорию России сократился. Существенно вырос импорт […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    24.01.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    В Россию за период с января по ноябрь 2018 года было ввезено 55,7 млн пар кожаной обуви. Это […]
    2018ИмпортТНПЭкспорт
    0
    09.04.2019
    Импорт из Казахстана
    В основном из Казахстана в Россию везут сырье.
    2018ГрузыИмпортКазахстан
    0
    29.05.2019
    Морской коктейль
    Экспорт российских морепродуктов в первом квартале 2019 года
    КрабыМорепродуктыСтатистика таможниЭкспорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.06.2019 Изменение на черноморском сервисе Hapag-Lloyd
    19.06.2019 «Евросиб» покупает платформы
    18.06.2019 Контейнерооборот Гонконга
    17.06.2019 Контейнерооборот лидеров
    17.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    14.06.2019 Контейнероборот портов Италии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД