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Автоэкспорт и автоимпорт
19.06.2019

Автоэкспорт и автоимпорт

    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 4 месяцев текущего года составил 33,3 тыс. единиц – это на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-апреле 2019 года в физическом выражении также вырос на 7,9% – до 4,1 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении за 4 месяца этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 454,4 млн долларов, что на 28,5% больше аналогичного уровня прошлого года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 28,3%, до 102,8 млн долларов.

    В апреле экспорт легкового автотранспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 10,4% (+15,2% к марту 2019 года), составив 10,6 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в апреле составил 147,1 млн долларов (+12,2% к апрелю 2018 года и +11% к марту 2019 года).

    Экспорт грузовых автомобилей по итогам апреля составил порядка 1,5 тыс. единиц – это на 15,4% больше показателя апреля прошлого года и на 36,4% выше уровня марта текущего года.  Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 5,3%% (+1,6% к марту 2019), до 32 млн долларов.

    По итогам 4 месяцев этого года объемы импорта легковых автомобилей упали. Так, в январе-апреле, по данным ФТС, легковых автомобилей импортировали на 3,9% меньше, чем годом ранее, – 89,7 тыс. единиц. При этом грузовых автомобилей ввезли на 40,6% больше, чем в прошлом году, их количество составило 9 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 4,6% до 2,5 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 698,3 млн долларов – это на 10,8% больше показателя 4 месяцев 2018 года.

    В апреле импорт легкового автотранспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 6,4% (-4,1% к марту 2019 года), составив 28,1 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт в апреле составил 762,8 млн долларов (+10,8% к апрелю 2018 года и -7,7% к марту 2019 года).

    Импорт грузовых автомобилей по итогам апреля составил порядка 3 тыс. единиц – это на 87,5% больше показателя апреля прошлого года и на 11,1% выше уровня марта текущего года. В стоимостном выражении импорт в апреле составил 207,5 млн долларов (+18,4% к апрелю 2018 года и +7,3% к марту 2019 года).


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