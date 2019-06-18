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Сам загорелся или подожгли?
18.06.2019

Сам загорелся или подожгли?

    • Пожар на кон-ро судне Grimaldi «Grande Europa» мог стать следствием поджога. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на итальянскую «Corriere della Sera», в предполагаемом преступлении обвиняют третьего помощника капитана и еще двоих офицеров, они арестованы в Испании.

    По данным того же издания, испанская прокуратура рассматривает также версию того, что целью поджога могло быть получение страховых выплат.

    Grimaldi, по информации Splash24/7, заявила, что сотрудничает со следствием и что в любом случае является жертвой, потерпевшей значительный ущерб в коммерческом, операционном и страховом плане.

    Между тем, напоминает Splash24/7, «Grande Europa» стал третьим судном Grimaldi, за последние 8 месяцев пострадавшие от пожаров, – расследование происшествий с «Cruise Ausonia» и «Grande America» еще не закончено. 

    Пожар на борту «Grande Europa» возник в мае этого года, когда судно совершало переход из Салерно в Валенсию. Сейчас речь идет о том, что было два очага возгорания – якобы искусственного происхождения.

    Фото: Ships & Ports


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