Россия вернулась в «белый» список

Парижский меморандум опубликовал новые «белый», «серый» и «черный» списки. Россия, в прошлом году провалившаяся в «серый» список, вернулась в «белый» и занимает в нем 40 место – предпоследнее перед Южной Кореей.

Кроме того, в «белый» список поднялась из «серого» Литва. А Саудовская Аравия, наоборот, опустилась в «серый». Из «черного» списка в «серый» перешел Вануату, из «серого» в «черный» – Албания.

Болгария больше в списках не значится. А Монголия в списки вошла – пока что, в «черный».

Всего в списках Парижского меморандума 73 государства флага – 41 в «белом» списке, 20 в «сером» и 13 в «черном».

Новые списки будут использоваться для расчета профиля риска судов с 1 июля 2019 года.