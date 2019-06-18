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Россия вернулась в «белый» список
18.06.2019

Россия вернулась в «белый» список

    • Парижский меморандум опубликовал новые «белый», «серый» и «черный» списки. Россия, в прошлом году провалившаяся в «серый» список, вернулась в «белый» и занимает в нем 40 место – предпоследнее перед Южной Кореей.

    Кроме того, в «белый» список поднялась из «серого» Литва. А Саудовская Аравия, наоборот, опустилась в «серый». Из «черного» списка в «серый» перешел Вануату, из «серого» в «черный» – Албания.

    Болгария больше в списках не значится. А Монголия в списки вошла – пока что, в «черный».

    Всего в списках Парижского меморандума 73 государства флага – 41 в «белом» списке, 20 в «сером» и 13 в «черном».

    Новые списки будут использоваться для расчета профиля риска судов с 1 июля 2019 года.


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