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ПГК внедряет искусственный интеллект
18.06.2019

ПГК не будет выплачивать дивиденды

    • Акционеры «Первой грузовой компании» на общем годовом собрании в понедельник переизбрали Совет директоров в прежнем составе, сообщили SeaNews в ПГК.

    В него вошли восемь человек, три места заняли независимые директора:

    • Олег Багрин;
    • Антон Батырев;
    • Олег Букин;
    • Александр Волошин (независимый директор);
    • Павел Кирюханцев (независимый директор);
    • Дмитрий Лисин;
    • Марк Окес-Войсей (независимый директор);
    • Игорь Федоров.

    В ходе собрания акционеры также утвердили годовой отчет и финансовую отчетность компании за 2018 год. Чистую прибыль ПГК по результатам 2018 года в размере 25,6 млрд рублей решили оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

    Согласно данным отчета, выручка ПГК за 2018 год выросла к аналогичному показателю 2017 года на 6,2%, прибыль от операционной деятельности – на 14,7%, прибыль до налогообложения – на 30,6%, прибыль – на 34,5%.


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