ПГК не будет выплачивать дивиденды

Акционеры «Первой грузовой компании» на общем годовом собрании в понедельник переизбрали Совет директоров в прежнем составе, сообщили SeaNews в ПГК.

В него вошли восемь человек, три места заняли независимые директора:

Олег Багрин;

Антон Батырев;

Олег Букин;

Александр Волошин (независимый директор);

Павел Кирюханцев (независимый директор);

Дмитрий Лисин;

Марк Окес-Войсей (независимый директор);

Игорь Федоров.

В ходе собрания акционеры также утвердили годовой отчет и финансовую отчетность компании за 2018 год. Чистую прибыль ПГК по результатам 2018 года в размере 25,6 млрд рублей решили оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

Согласно данным отчета, выручка ПГК за 2018 год выросла к аналогичному показателю 2017 года на 6,2%, прибыль от операционной деятельности – на 14,7%, прибыль до налогообложения – на 30,6%, прибыль – на 34,5%.