Лесной экспорт

По данным ФТС России, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-апреле 2019 года составил порядка 6,4 млн тонн — на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 6,9% — до 1,5 млрд долларов.

В апреле этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,9 млн тонн, что на 12,7% больше аналогично показателя прошлого года и на 11,9% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов в апреле выросли по сравнению с апрелем 2018 года на 11,1% и относительно марта этого — на 15,2% до 445,9 млн долларов.

Необработанных лесоматериалов за 4 месяца 2019 года вывезли на 12,4% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 5,1 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-апрелем 2018 года — на 24,5%, составив 386 млн долларов.

В апреле экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,26 млн кубометров (-5,4% к апрелю 2018 и -8,1% к марту 2019 года). В стоимостном выражении их экспорт составил 96,9 млн долларов (-12,9% к апрелю 2018 и -7,9% к марту 2019).

Клееной фанеры за 4 месяца этого года было экспортировано 889,4 тыс. кубометров, что на 0,5% меньше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 10,9% — до порядка 399,3 млн долларов.

В апреле этого года экспорт фанеры составил порядка 229,6 тыс. кубометров — на 4,7% меньше аналогично показателя прошлого года и на 3,4% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта фанеры в апреле уменьшились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 18,7% и на 5,3% относительно марта этого года до 99 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-апрель 2019 года увеличились на 0,9% и составили 709 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы, напротив, упал – на 19,2% до 398,9 млн долларов.

В апреле 2019 года экспорт целлюлозы составил 186,9 тыс. тонн (-4,6% к апрелю 2018 и +3,9% к марту 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 105,4 млн долларов (-27,8% к апрелю 2018 и +7,9% к марту 2019).

Газетной бумаги за отчетный период этого года отгрузили 428 тыс. тонн, что на 19,9% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился – на 25,5%, составив 216,2 млн долларов.

В апреле этого года газетной бумаги вывезли порядка 125,5 тыс. тонн, что на 19,6% больше аналогично показателя прошлого года и на 37,3% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта газетной бумаги в апреле выросли по сравнению с апрелем 2018 года на 15,4% и относительно марта этого года на 35,6% до 60,6 млн долларов.