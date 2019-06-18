Крупнейший СПГ-терминал в Северной Европе

Крупнейший в Скандинавии СПГ-терминал «Manga LNG» открылся в финском порту Торнио 11 июня. Запуск нового терминала обеспечит поставки газа на север Финляндии и в Швецию.

Терминал «Manga LNG» – это совместное предприятие сталелитейных компаний Outokumpu и SSAB, EPV Energy, а также энергетической Gasum. Главным подрядчиком являлась Wärtsilä.

В инфраструктуру терминала входят емкости для хранения вместимостью 50 тыс. куб. м, регазификационное оборудование, а также станции для бункеровки судов.

Как отмечается в официальном заявлении Gasum, «Manga LNG» является крупнейшим СПГ-терминалом в Скандинавии. До настоящего времени в Финляндии работал только один СПГ-терминал – в порту Пори.