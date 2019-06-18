Как доставляли ветряки в Чили

Bolloré Logistics поделилась роликом о доставке ветрогенераторов из Китая в Чили. 32 агрегата транспортировались в разобранном виде – 32 генератора, 32 мачты, 32 гондолы и 96 лопастей.

Лопасти, отмечают в Bolloré Logistics, представляли собой отдельную сложность, учитывая их длину – 60 метров. На видео видно, как автотранспорт с лопастями вписывается (ну, будем реалистами, на самом деле не вписывается) в поворот.

Весь процесс доставки занял 8 месяцев – с июля 2017 по февраль 2018 года.

Видео: Bolloré Logistics