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Изменения сборов в Панамском канале
18.06.2019

Изменения сборов в Панамском канале

    • Администрация Панамского канала опубликовала предложения по изменению структуры сборов, взимаемых с судов (сухогрузов, круизных лайнеров, контейнеровозов, ро-ро судов, танкеров, LPG- и LNG-газовозов и маломерных судов) за прохождение канала.

    В частности, предлагается уравнять тарифы, применяемые к балкерам Neopanamax, перевозящим железную руду, с тарифами для судов, которые транспортируют через канал зерно и другие навалочные грузы. Сборы для балкеров Neopanamax, проходящих через канал в балласте, предлагается увеличить.

    Для контейнеровозов, на которые приходится основная часть судопотока через новые шлюзы канала, предлагается установить более привлекательные ставки – для морских линий, пользующихся программой лояльности Панамского канала и чей контейнерооборот через канал составляет от 2 до 3 млн TEU и выше. Кроме того, более низкие ставки будут действовать с груженых контейнеровозов на обратном рейсе.

    Кроме того, с круизных судов вместо причального сбора предлагается взимать сбор за пассажира, а для автомобилевозов и ро-ро судов – ввести тарифную сетку с учетом размеров и вместимости судов. Также для ро-ро судов типоразмера Panamax ожидается незначительное повышение тарифов.

    Структура сборов для танкеров, химовозов, LPG- и LNG-танкеров остается прежней, однако размер сбора предлагается дифференцировать в зависимости от маршрута.

    Также Администрация Панамского канала с учетом комментариев клиентов в ходе публичных слушаний в 2017 году предлагает пересмотреть ставки, взимаемые с неконтейнерных судов, перевозящих контейнеры на палубе, с целью дифференцировать сборы с порожних и груженых сухих контейнеров или рефов.

    Обсуждение предложений продлится до 15 июля. Внесение изменений в структуру сборов планируется с 1 января 2020 года, после тщательного анализа комментариев и официального одобрения Совета министров Республики Панама.сбор


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