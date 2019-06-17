Volvo и DFDS обкатывают беспилотный тягач

Volvo показали, как работает разработанный ими беспилотный тягач на электротяге. Машина, получившая женское имя Vera, обкатывается в рамках совместного с DFDS проекта по транспортировке контейнеров из логистического центра к причалу в порту Гетеборг.

Все – очень медленно (максимальная скорость Vera – 40 км/час), очень аккуратно и очень выверенно. Мониторинг всех операций осуществляется удаленно с контрольного пункта.

Прежде чем выпустить автономный тягач на широкий рынок, Volvo намерены доработать решение с точки зрения технологии, управления операциями и адаптации инфраструктуры. И, конечно, отмечают в компании, первоочередное внимание будет уделяться вопросам безопасности.

Видео: Volvo