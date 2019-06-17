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В IMO обсудили регулирование автономных судов
17.06.2019

В IMO обсудили регулирование автономных судов

    • В Лондоне с 5 по 14 июня проходила 101-я сессия Комитета по безопасности на море Международной морской организации (IMO). Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, в состав делегации РФ вошли представители Росморречфлота, Российского морского регистра судоходства, ЦНИИМФа, ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, АМП Балтийского моря и постпредства РФ при IMO. Возглавлял делегацию заместитель директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Андрей Козлов.

    Комитет принял поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), международным кодексам IMO, а также ряд рекомендательных резолюций и циркуляров.

    На сессии продолжилось обсуждение подходов к будущему международно-правовому регулированию морских автономных надводных судов (МАНС): были детально обсуждены вопросы испытаний МАНС, разработано и одобрено Временное руководство по испытаниям автономных судов, которое включает описание основных принципов и целей проведения испытаний, мер по оценке рисков, квалификации персонала, вовлеченного в испытания, инфраструктуры, коммуникации и обмена данными при проведении ограниченных во времени испытаний нового оборудования, отдельных систем и МАНС в целом. Основная работа по анализу инструментов IMO на предмет потенциальных изменений для возможности использования МАНС в будущем продолжится в межсессионный период.

    В части разработки мер по обеспечению безопасности судов, эксплуатирующихся в полярных водах, на которые не распространяется СОЛАС, комитет подготовил проект рекомендательной резолюции для принятия на осенней сессии Ассамблеи IMO, призывающей государства применять к таким судам соответствующие требования Полярного кодекса, «насколько это практически возможно».

    Комитет также поручил профильному органу IMO провести анализ целесообразности применения к не конвенционным судам требований Полярного кодекса в отношении навигации и планирования рейсов и дать свое заключение на предмет дальнейшей возможной разработки обязательных требований для таких судов.

    Продолжена работа по совершенствованию существующих рекомендаций в отношении разработки международных инструментов на основе целеориентированного подхода. Комитет подготовил и одобрил пересмотренное Общее руководство по разработке целевых стандартов, дополненное новым приложением, содержащим пример организации процесса разработки функциональных требований. Эти рекомендации лягут в основу предстоящей в ближайшее время работы по всеобъемлющему пересмотру главы III конвенции СОЛАС (спасательные средства) на основе упомянутого подхода, а также будут применяться при разработке новой главы МК СОЛАС и соответствующего Кодекса для судов, задействованных в перевозке производственного персонала.

    В преддверии введения нового стандарта по предельному содержанию серы в судовом топливе (не более 0,5% с 1 января 2020 года) и появления на рынке новых сортов топлива комитет одобрил комплект временных рекомендательных мер по повышению безопасности судов при использовании судового топлива. Комитет продолжит уделять внимание этому важному вопросу в ходе своих предстоящих сессий в 2020 и 2021 годах. На основе получаемой информации предполагается обсуждение потенциальных мер по реагированию на возможные угрозы безопасности судна при использовании новых сортов топлива.

    Очередная 102-я сессия Комитета по безопасности на море запланирована на май 2020 года.

     

    Фото: сайт Росморречфлота


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