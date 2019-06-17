Система швартовки для первого автономного контейнеровоза

MacGregor (входит в Cargotec) и Kongsberg Maritime подписали соглашение о поставке автономной системы швартовки для первого в мире беспилотного контейнеровоза «Yara Birkeland». Срок поставки системы, позволяющей осуществлять швартовые операции без вмешательства человека, планируется на второй квартала этого года, сообщил MacGregor.

Полностью электрический контейнеровоз «Yara Birkeland» предназначен для транспортировки удобрений с завода Yara в городе Порсгрунн в порты Бревик и Ларвик. Ожидается, что новое автономное судно заменит автотранспорт, что уменьшит уровень шума и улучшит безопасность на дорогах. В настоящее время для транспортировки продукции по этому маршруту требуется порядка 40 тыс. кругорейсов автотранспорта в год.

Погрузочно-разгрузочное оборудование для автономного суда поставит Kalmar, который также входит в Cargotec.