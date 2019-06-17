Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019

На 24 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе опустились на 4,4%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,5%.

Ставки на порты западного побережья США понизились на 1,6%, на порты восточного побережья – на 1,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 2,4% к уровню 23 недели.

Ставки на Австралию и Новую Зеландию на 24 неделе сократились на 2,7%. В то же время ставки на Южную Америку поднялись на 33,4%.

На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии, на Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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