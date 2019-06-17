Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт и импорт зерновых
17.06.2019

Экспорт и импорт зерновых

    • Россия за январь-апрель 2019 года экспортировала порядка 8,5 млн тонн пшеницы и меслина – на 34,5% меньше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился на 19,3% (до 1,9 млрд долларов).

    Импортные поставки пшеницы в Россию сократились на 41,9% – до 72,6 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 18,8% до 25,1 тыс. тонн. Поставки ячменя в январе-апреле этого года уменьшились на 15,6% и составили 3,8 тыс. тонн.

    В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 2,9%, составив 16,9 млн долларов. В то же время стоимость поставок ячменя в РФ выросла на 87,5% до 1,5 млн долларов. В стоимостном выражении импорт кукурузы составил 90 млн долларов – на 24,9% ниже показателя января-апреля прошлого года.

    В апреле экспорт пшеницы и меслина по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 42% (-0,9% к марту 2019 года), составив 1,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 433,8 млн долларов (-29,7% к апрелю 2018 года и -2% к марту 2019 года).

    Импорт пшеницы в апреле снизился и к показателю апреля 2018 (-51,5%), и к уровню марта 2019 (-14%), составив 17,8 тыс. тонн.

    Кукурузы ввезли на 20,8% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 59,5% меньше, чем в марте 2019 года, – 3,2 тыс. тонн. Объемы импорта ячменя составили в апреле всего 600 тонн – в 2 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 20% ниже уровня предыдущего месяца.

    В стоимостном выражении импорт пшеницы в апреле составил 3,9 млн долларов, что на 22% меньше аналогичного уровня прошлого года. Стоимость поставок пшеницы в РФ по сравнению с предыдущим месяцем упала на 23,5%. Импорт кукурузы в денежном выражении составил 9,1 млн долларов – на 1,1% больше уровня апреля прошлого года, но на 65,3% меньше показателя марта этого года. Импорт ячменя в стоимостном выражении составил 300 тыс. долларов – ровно наполовину больше показателя прошлого года, но на столько же меньше показателю предыдущего месяца.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.04.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    24.05.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20, 2019
    На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря потеряли […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    24.04.2019
    Россия снижает экспорт зерна
    И импорт
    2019ЗерноИмпортСтатистика таможни
    0
    08.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2019
    На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки на порты Средиземноморья продолжили снижение. […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    15.04.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам первых 2 месяцев 2019 года экспортировала порядка 4,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 19,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    08.02.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Итоги 2018 года
    2018УдобренияЭкспорт
    0
    28.03.2019
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 7,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПортыФевраль
    0
    22.03.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    11.02.2019
    Лидеры Финляндии
    Итоги января
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    29.04.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Март 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0
    14.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11 2019
    На рынке Азовского моря количество котируемых грузов растет изо дня в день. Судовладельцы прекрасно чувствуют рынок и просят […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    08.04.2019
    Конец серому импорту?
    Правительство представило президенту РФ предложение о подписании Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического […]
    ЕАЭСИмпортСоглашениеТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.06.2019 Контейнерооборот лидеров
    17.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    14.06.2019 Контейнероборот портов Италии
    13.06.2019 Лидеры Финляндии
    10.06.2019 Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    10.06.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД