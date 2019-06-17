Экспорт и импорт зерновых

Россия за январь-апрель 2019 года экспортировала порядка 8,5 млн тонн пшеницы и меслина – на 34,5% меньше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился на 19,3% (до 1,9 млрд долларов).

Импортные поставки пшеницы в Россию сократились на 41,9% – до 72,6 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 18,8% до 25,1 тыс. тонн. Поставки ячменя в январе-апреле этого года уменьшились на 15,6% и составили 3,8 тыс. тонн.

В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 2,9%, составив 16,9 млн долларов. В то же время стоимость поставок ячменя в РФ выросла на 87,5% до 1,5 млн долларов. В стоимостном выражении импорт кукурузы составил 90 млн долларов – на 24,9% ниже показателя января-апреля прошлого года.

В апреле экспорт пшеницы и меслина по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 42% (-0,9% к марту 2019 года), составив 1,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 433,8 млн долларов (-29,7% к апрелю 2018 года и -2% к марту 2019 года).

Импорт пшеницы в апреле снизился и к показателю апреля 2018 (-51,5%), и к уровню марта 2019 (-14%), составив 17,8 тыс. тонн.

Кукурузы ввезли на 20,8% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 59,5% меньше, чем в марте 2019 года, – 3,2 тыс. тонн. Объемы импорта ячменя составили в апреле всего 600 тонн – в 2 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 20% ниже уровня предыдущего месяца.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в апреле составил 3,9 млн долларов, что на 22% меньше аналогичного уровня прошлого года. Стоимость поставок пшеницы в РФ по сравнению с предыдущим месяцем упала на 23,5%. Импорт кукурузы в денежном выражении составил 9,1 млн долларов – на 1,1% больше уровня апреля прошлого года, но на 65,3% меньше показателя марта этого года. Импорт ячменя в стоимостном выражении составил 300 тыс. долларов – ровно наполовину больше показателя прошлого года, но на столько же меньше показателю предыдущего месяца.