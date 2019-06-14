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«Высший пилотаж административного бюрократизма»
14.06.2019

«Высший пилотаж административного бюрократизма»

    • Национальная Ассоциация морских агентов (НАМА) обратилась в Администрацию Президента РФ. Поводом послужило издание Министерством транспорта подзаконных актов, которые агенты расценивают как нарушающие международные конвенции.

    Ответ был получен в рекордно короткие сроки – само обращение датировано 10 июня, ответ – 11 июня. В нем говорится: «Для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса Ваше обращение направлено в Министерство транспорта Российской Федерации».

    «Судя по ответу, полученному от Администрации Президента, ответственный чиновник даже не удосужился понять причины обращения и автоматом отстранился от проблемы. Высший пилотаж административного бюрократизма – отправить обращение снова Минтранс для прохождения очередного бюрократического круга», – прокомментировал переписку президент НАМА Александр Виноградов.

    А теперь по порядку. Речь в обращении НАМА шла о приказе от 26.10.2017 №463 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», которым капитанам судов (судовладельцам) либо представляющим их интересы агентам предписано для оформления прихода и отхода судов подавать через систему Portcall.Marinet сканированные копии всего пакета документов, включая персональные данные экипажа и пассажиров.

    По оценке Ассоциации международного морского права, приказ Минтранса содержит излишнее административное регулирование. Конвенция ФАЛ, напоминают в НАМА, дает государственным органам портового контроля право запрашивать дополнительные сведения сверх требований конвенции по облегчению международного морского судоходства только в случае подозреваемого обмана или для разрешения особых проблем, представляющих серьезную опасность для общественного порядка, государственной безопасности или здравоохранения».

    По словам А.Виноградова, «Реальным результатом вступления в силу требования, подразумевающего тотальную документальную проверку всех судов, что ставит под сомнение честность судовладельцев и квалификацию экипажей, заходящих в российские порты, стало то, что капитаны судов вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом сканируют кипы бумажек, в том числе личные данные моряков, и отправляют агентам для подачи в Portcall.Marinet, что является нарушение закона №152-ФЗ «О персональных данных»».

    А в Минтранс, рассказал А.Виноградов, Ассоциация уже неоднократно обращалась, говоря о необходимости привести требования по оформлению судов в соответствие с международной практикой и существующими международными договорами. Встречный аргумент Минтранса: «Конвенция по облегчению международного судоходства носит рекомендательный характер и не может учитывать особенности законодательства Российской Федерации».

    «Невольно возникают вопросы: Какая необходимость возникла у Минтранса подготовить подзаконный акт в нарушение Конвенций? Кто был лично заинтересован в согласовании подобного документа и какая тут коммерческая составляющая? На что и кому переводятся бюджетные средства и какая необходимость в проведении квази-проверок и бессмысленного накопления и хранения такого массива данных?» – спрашивает А.Виноградов.

    Со всеми документами можно ознакомиться ниже.

    Обращение в Администрацию Президента

    Ответ Администрации Президента


    • Комментарии: 1
    Владимир Коростелев
    14.06.2019, 15:56

    ЗРЯ НАДЕЯЛИСЬ
    Ведь посмотрите, что произошло. Национальная ассоциация морских агентов неоднократно обращается в Минтранс России и получает в ответ бюрократические отписки.
    Тогда морские перевозчики решают обратиться выше: обратить внимание Администрации Президента на обращение граждан (юридических лиц) на бездействие Министерства Транспорта. Они уважают Администрацию. Потому что Администрация уж точно разберется во всем.
    Перевозчики тщательно составляют обращение, выверяют текст, порядок абзацев, обсуждают всей Ассоциацией (я видел), что писать и что не писать, дабы не обидеть тонко ранимые души чиновников Минтранса. С надеждой отправляют свое обращение и МОМЕНТАЛЬНО получают ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕТ на этот раз из Администрации Президента.
    Зря надеялись – круг замкнулся.
    ИХ ПРОСТО ОТФУТБОЛИЛИ.
    Кое кто советует обратиться на столь ожидаемую Прямую Линию?
    Но этот вариант почему-то не вызывает энтузиазма.
    Как Вы думаете, почему?

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