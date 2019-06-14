Национальная Ассоциация морских агентов (НАМА) обратилась в Администрацию Президента РФ. Поводом послужило издание Министерством транспорта подзаконных актов, которые агенты расценивают как нарушающие международные конвенции.

Ответ был получен в рекордно короткие сроки – само обращение датировано 10 июня, ответ – 11 июня. В нем говорится: «Для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса Ваше обращение направлено в Министерство транспорта Российской Федерации».

«Судя по ответу, полученному от Администрации Президента, ответственный чиновник даже не удосужился понять причины обращения и автоматом отстранился от проблемы. Высший пилотаж административного бюрократизма – отправить обращение снова Минтранс для прохождения очередного бюрократического круга», – прокомментировал переписку президент НАМА Александр Виноградов.

А теперь по порядку. Речь в обращении НАМА шла о приказе от 26.10.2017 №463 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», которым капитанам судов (судовладельцам) либо представляющим их интересы агентам предписано для оформления прихода и отхода судов подавать через систему Portcall.Marinet сканированные копии всего пакета документов, включая персональные данные экипажа и пассажиров.

По оценке Ассоциации международного морского права, приказ Минтранса содержит излишнее административное регулирование. Конвенция ФАЛ, напоминают в НАМА, дает государственным органам портового контроля право запрашивать дополнительные сведения сверх требований конвенции по облегчению международного морского судоходства только в случае подозреваемого обмана или для разрешения особых проблем, представляющих серьезную опасность для общественного порядка, государственной безопасности или здравоохранения».

По словам А.Виноградова, «Реальным результатом вступления в силу требования, подразумевающего тотальную документальную проверку всех судов, что ставит под сомнение честность судовладельцев и квалификацию экипажей, заходящих в российские порты, стало то, что капитаны судов вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом сканируют кипы бумажек, в том числе личные данные моряков, и отправляют агентам для подачи в Portcall.Marinet, что является нарушение закона №152-ФЗ «О персональных данных»».

А в Минтранс, рассказал А.Виноградов, Ассоциация уже неоднократно обращалась, говоря о необходимости привести требования по оформлению судов в соответствие с международной практикой и существующими международными договорами. Встречный аргумент Минтранса: «Конвенция по облегчению международного судоходства носит рекомендательный характер и не может учитывать особенности законодательства Российской Федерации».

«Невольно возникают вопросы: Какая необходимость возникла у Минтранса подготовить подзаконный акт в нарушение Конвенций? Кто был лично заинтересован в согласовании подобного документа и какая тут коммерческая составляющая? На что и кому переводятся бюджетные средства и какая необходимость в проведении квази-проверок и бессмысленного накопления и хранения такого массива данных?» – спрашивает А.Виноградов.

Со всеми документами можно ознакомиться ниже.

Обращение в Администрацию Президента

Ответ Администрации Президента