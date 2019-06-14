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Суда стали гибнуть реже – статистика
14.06.2019

Суда стали гибнуть реже – статистика

    • За 2018 год мировой флот потерял 46 судов. Это практически вдвое меньше, чем показатель 2017 года – 98 судов, и на 55% меньше среднего показателя за последние десять лет – 104 судна. Такие данные приводит в своем отчете Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

    Основной причиной морских аварий являются поломки, повреждения или отказ двигателей и оборудования. На них приходится более трети, или 8,8 тыс., из 26 тыс. инцидентов, зафиксированных за последние 10 лет. По этой же причине возникают самые дорогостоящие страховые иски – 10 млрд долларов за последние пять лет (данные на основе анализе 230 тыс. страховых исков в морской отрасли с участием AGCS и других страховых компаний в период с июля 2013 по июль 2018 годы). В 2018 году произошло порядка 2,7 тыс. происшествий, связанных с повреждением/поломкой двигателей/оборудования.

    Самые неблагополучные регионы с точки зрения морских происшествий, как следует из отчета AGCS, являются воды Южного Китая, Индонезии и Филиппин. Каждое четвёртое происшествие в 2018 году произошло именно в тех районах. Всего в этих регионах зафиксировано 12 фактов гибели судов (в 2017 году их было 29). Несмотря на то, что Азия остается самым неблагоприятным регионом ввиду самых оживленных маршрутов и старого флота, и здесь прослеживается положительная тенденция сокращения числа гибели судов, прежде всего, за счет новой инфраструктуры, современного навигационного оборудования и улучшения портовых операций. Далее идут Восточное Средиземноморье и Черное море (6 инцидентов) и Британские острова (4 случая гибели судов).

    Треть всех погибших в 2018 году судов – грузовые. Наиболее распространенная причина гибели – затопление. По этой причине за 10 лет погибло 551 судно из 1036. В 2018 году было зафиксировано 30 случаев затопления судов.

    Общее число происшествий с судами в 2018 году составило 2,7 тыс.

    Количество инцидентов, связанных с пожаром, возрастает. В 2018 году произошло 174 таких случая. Наибольшую обеспокоенность, отмечают авторы исследования, вызывают автомобилевозы и контейнеровозы – на их борту пожары происходят в среднем каждые 60 дней.

    Отмечается, что за последние 10 лет больше всего инцидентов происходило в среду, а наиболее безопасный, по статистике AGCS, день – суббота. Больше всего случаев гибели судов зафиксировано в январе.


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