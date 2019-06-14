Первый 20-тысячник Evergreen со скруббером

Evergreen показал свой первый 20-тысячник, оснащенный скруббером, – «Ever Glory». Самого скруббера на видео, понятное дело, не видно – но и без него красиво: на зеленой воде зеленый контейнеровоз с зелеными контейнерами (незеленые контейнеры тоже есть, но они запихнуты в середину и не отсвечивают).

Снято в порту Танджунг-Пелепас в Малайзии, откуда «Ever Glory» 27 мая вышел с полной загрузкой в Роттердам. Пришел он туда, по последним данным, вчера.

Видео: Evergreen

Видео: Администрация порта Роттердам