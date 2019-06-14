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Контейнерооборот российских портов в мае 2019 увеличился на 1,2%
14.06.2019

Контейнерооборот российских портов в мае 2019 увеличился на 1,2%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в мае 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 1,2%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 3,2%. Экспортных снизился на 0,1%, транзитных – на 0,8%, каботажных – на 0,3%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 239,4 тыс. TEU (+5,9%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В мае 2019 года они перевалили 143,5 тыс. TEU (-0,8%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна снизился на 6,3% до 58,6 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в мае этого года составил 9,7 тыс. TEU (-23,7%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 215 TEU, в 2 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    Контейнерооборот российских портов в мае 2019 увеличился на 1,2%

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