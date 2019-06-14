Damen купил активы WK Hydraulics

Damen Marine Components (DMC) купил активы нидерландской WK Hydraulics, специализирующейся на производстве морских гидравлических систем.

Как отмечается в официальном сообщении Damen, ассортимент продукции WK Hydraulics включает в себя буксировочные штифты, тросовые и цепные стопоры, оборудование для промывки гидравлических систем – все это будет хорошо вписываться в основное производство DMC – рулевое устройство, лебедки, форсунки и т.д.

Ранее DMC и WK Hydraulics уже работали над совместными проектами, и руководство WK Hydraulics видит перспективы развития на высокотехнологичном рынке, став частью Damen.

«WK Hydraulics будет выполнять все свои обязательства по контрактам под собственным брендом до конца марта, – сказал управляющий директор WK Hydraulics Петер Кок. – Затем наш продукиця будет продаваться под торговыми марками Damen Marine Components или Van der Velden Marine Systems. Переход полностью завершится с окончанием строительства завода в Хардинксвенде (Нидерладны)».

«WK Hydraulics всегда была важным поставщиком и партнером для Damen Shipyards, – отметил управляющий директор Damen Marine Components Стеф Саала. – С WK Hydraulics мы расширяем ассортимент своей продукции и увеличиваем свои возможности в поставках гидравлических систем».