Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В.Потанин о цифровизации и санкционных рисках
13.06.2019

В.Потанин о цифровизации и санкционных рисках

    • Для чего «Норникелю» нужны цифровизация и токенизация и помогут ли эти технологии избежать санкционных рисков – на эти вопросы ответил президент компании Владимир Потанин в ходе беседы с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

    «Цифровизация делается для более эффективного применения цифровых технологий, для решения логистических, производственных, технологических, управленческих проблем, – сказал В.Потанин, отметив, что компания в ближайшее время запустит проект, в котором будут затокенизированы несколько контрактов «Норникеля». – Цифровизация открывает возможности для монетизации такого рода разработок, для токенизации продукции и получения более эффективного доступа к финансированию, в том числе и за счет расширения круга инвесторов, за счет криптоинвесторов».

    Как отметил В.Потанин, «цифровые технологии, токенизированная продукция менее политически чувствительны, несут меньше санкционных рисков». «Но полностью исключать влияние регуляторов на эти процессы мы не можем. Поэтому полностью снять санкционные риски неспособны, смягчить их – да», – резюмировал он.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2019
    Wilhelmsen и Airbus запустили дрон
    Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на […]
    WilhelmsenБеспилотникТехнологииЭкспресс-доставка
    1
    28.01.2019
    О реализации механизма «одного окна»
    Для участников внешнеэкономической деятельности
    ВЭДПравительствоТехнологииЭкспорт
    1
    30.04.2019
    DFDS инвестирует в стартап
    По продвижению судового биотоплива
    DFDSБиотопливоТехнологии
    1
    29.05.2019
    «Умные» рефы для Zim
    Zim в рамках расширения своего парка «умных» контейнеров ZIMonitor приобретет в 2019 году «умных» рефконтейнеров Star Cool производства […]
    ZimИнновацииКонтейнерыРефы
    0
    22.03.2019
    Два российских судна попали под санкции США
    Два российских судна, «Витязь» и «Титан», попали в список нарушителей санкций США в отношении Северной Кореи. По данным […]
    ВладивостокНаходкаСанкцииСеверная Корея
    0
    11.02.2019
    Установка плавучего лазерного радара – видео
    Equinor Wind US поделился видео установки в Нью-Йоркской бухте высокотехнологичного буя. Плавучий лазерный радар (FLiDAR) будет проводить замеры […]
    EquinorВидеоТехнологии
    0
    14.05.2019
    Устрицы и пиво на автономном судне
    Из Великобритании в Бельгию и обратно
    Автономные судаБельгияВеликобританияТехнологии
    0
    14.03.2019
    Система поддержки швартовки
    Новая разработка NYK и Japan Marine Science
    JMSNYKТехнологии
    0
    24.04.2019
    Линии вошли в цифровую ассоциацию
    CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE учредили Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA). […]
    ITИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии
    0
    12.03.2019
    Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    DSMEСПГСудТехнологии
    0
    23.05.2019
    «Умные» контейнеры CMA CGM
    CMA CGM оснастит 50 тыс. контейнеров технологией Traxens. Технология была разработана в 2012 году при участии CMA CGM, […]
    CMA CGMКонтейнерыТехнологии
    0
    28.05.2019
    Инновационное судно для ветроэнергетики
    Ulstein показал ролик о своем новом самоподъемном heavy lift крановом судне для установки морских ветрогенераторов – J102. Судно […]
    HeavyliftUlsteinВидеоТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.06.2019 Лидеры Финляндии
    10.06.2019 Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    10.06.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    10.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019
    10.06.2019 Евросиб запустил контейнерный поезд Красноярск – Китай
    07.06.2019 ОТЛК ЕРА запустит сервис из Италии в Китай
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД