В.Потанин о цифровизации и санкционных рисках

Для чего «Норникелю» нужны цифровизация и токенизация и помогут ли эти технологии избежать санкционных рисков – на эти вопросы ответил президент компании Владимир Потанин в ходе беседы с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

«Цифровизация делается для более эффективного применения цифровых технологий, для решения логистических, производственных, технологических, управленческих проблем, – сказал В.Потанин, отметив, что компания в ближайшее время запустит проект, в котором будут затокенизированы несколько контрактов «Норникеля». – Цифровизация открывает возможности для монетизации такого рода разработок, для токенизации продукции и получения более эффективного доступа к финансированию, в том числе и за счет расширения круга инвесторов, за счет криптоинвесторов».

Как отметил В.Потанин, «цифровые технологии, токенизированная продукция менее политически чувствительны, несут меньше санкционных рисков». «Но полностью исключать влияние регуляторов на эти процессы мы не можем. Поэтому полностью снять санкционные риски неспособны, смягчить их – да», – резюмировал он.