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Снова взрыв на танкере у Фуджейры
13.06.2019

Снова взрыв на танкере у Фуджейры

    • Сегодня утром два танкера подверглись атаке в Оманском заливе близ порта Фуджейра, сообщает Splash24/7.

    Один из них – LR2 «Front Altair» Frontline, шедший в грузу. После попадания в судно снаряда, выпущенного с воздуха, на борту возник пожар, команда была вынуждена покинуть танкер. Всех моряков благополучно принял на бот находившийся рядом сухогруз «Hyundai Dubai».

    Второй танкер, который, по неподтвержденной информации, также стал мишенью, – химовоз Bernhard Schulte «Kokuka Courageous».

    Напомним, месяц назад в районе Фуджейры на магнитных минах подорвались четыре танкера.

    Фото: Splash24/7


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