Снова взрыв на танкере у Фуджейры

Сегодня утром два танкера подверглись атаке в Оманском заливе близ порта Фуджейра, сообщает Splash24/7.

Один из них – LR2 «Front Altair» Frontline, шедший в грузу. После попадания в судно снаряда, выпущенного с воздуха, на борту возник пожар, команда была вынуждена покинуть танкер. Всех моряков благополучно принял на бот находившийся рядом сухогруз «Hyundai Dubai».

Второй танкер, который, по неподтвержденной информации, также стал мишенью, – химовоз Bernhard Schulte «Kokuka Courageous».

Напомним, месяц назад в районе Фуджейры на магнитных минах подорвались четыре танкера.

Фото: Splash24/7