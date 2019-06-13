ONE зайдет в Петролеспорт

Ocean Network Express (ONE) расширяет сервис North Sea Baltic Service (NBS) в рамках двухстороннего соглашения о стратегическом сотрудничестве, подписанного с Hapag-Lloyd в октябре прошлого года.

Обновленный сервис начнет работать с 18 июня. На нем будут задействованы четыре контейнеровоза вместимостью 2,5 тыс. TEU каждый. Сервис дополнительно предлагает прямой судозаход на терминал «Петролеспорт» (ПЛП). До настоящего времени в ротацию сервиса входил только «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (КТСП). Кроме того, сервис предлагает прямое соединение финских портов Хельсинки и Котка с портами Антверпен и Роттердам.

Новая ротация сервиса NBS: Антверпен – Роттердам – Санкт-Петербург (КТСП и ПЛП) – Хельсинки – Роттердам – Хельсинки – Котка – Антверпен.