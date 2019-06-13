Мы им не конкуренты

Российская экономика не состоянии составить конкуренцию Китаю или США. Задача страны – наводить мосты со всеми возможными партнерами заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе панельной сессии «Интеграция vs. Протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства большой Евразии» на ПМЭФ-2019.

«Картина, которая сейчас складывается в мире, это формирование нескольких национальных платформ развития, которые вошли в жесткую схватку не на год, не на два, а на десятилетия, – сказал М.Орешкин. – Эта схватка будет происходить с переменным успехом, с затишьями — такая своеобразная Столетняя война».

«Вопрос – где в этом мире Россия? – продолжил он. – Понятно, что, учитывая более скромное население и скромный экономический размер страны – размер ВВП в сравнении с Китаем и США, полностью конкурировать на 100% и создавать что-то изолированное просто невозможно. Поэтому здесь задача в максимальном использовании тех возможностей, которые появляются в текущей ситуации, и максимально взаимодействовать с партнерами».

«У нас прекрасные партнерские отношения с Китаем, у нас много проектов развивается. У нас есть понимание, куда двигаться с Китаем с точки зрения экономического взаимодействия по крайне мере на пять лет вперед, – сказал М.Орешкин. – С европейскими партнерами очень непростые отношения последние несколько лет. Но, опять же, есть поворот в позитивную сторону. Мы встречались с моим партнером, немецким министром Петером Альтмайером, и впервые за несколько лет подписали первое межправительственное соглашение о сотрудничестве. Оно само по себе, может, не такое всеобъемлющее, но это очень важный знаковый шаг на начало возобновления отношений».

По мнению М.Орешкина, «Россия должна строить внутри себя институты и те решения, которые будут помогать становиться ей независимой и суверенной, но при этом делать это в максимальной координации, в максимальном сотрудничестве, с максимальным количеством партнеров: с Китаем, с Европой и даже с Америкой в каких-то случаях».

«Задача страны – наводить мосты со всеми возможными партнерами, чтобы обогощать платформу развития России и ЕАЭС в целом», – резюмировал М.Орешкин.