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Какую ценность предлагает продвигать И.Шувалов
13.06.2019

Какую ценность предлагает продвигать И.Шувалов

    • Повестка интеграции и развития России базируется на том, что должна быть определенная степень свободы, и эта степень должна все время расширяться. Об этом заявил председатель Государственной корпорация развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, выступая на панельной сессии «Интеграция vs. Протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства Большой Евразии» на ПМЭФ-2019.

    «Богатство на ограничениях не выстроить, – подчеркнул И.Шувалов. – Даже страны, которые демонстрируют нам высокий уровень жизни, страны, которые добывают нефть, газ, они все равно вышли в мир, они не в замкнутом пространстве».

    «Без интеграции нельзя достичь амбициозных целей, – продолжил он. – Формируя интеграционное пространство, мы в первую очередь понимаем, что необходимо обеспечить условия, чтобы малые предприниматели могли выходить не только на рынки евразийского пространства, но и Китая, Ирана, Японии, Индонезии. Предприниматели должны иметь определенную степень международной свободы, и эта степень должна все время расширяться», – сказал И.Шувалов.

    И.Шувалов отметил, что быстро был построен Таможенный союз, сформирован ЕАЭС. «Мы долго шли по пути ко вступлению во Всемирную торговую организацию, – сказал он. – Построение Большой Евразии – это цель, которая не пытается создать новую рамку и ограничить пространство. Мы предлагаем другую повестку интеграции – создать центр вокруг Евразии, где создаются новые сущности и новое богатство, куда можно вовлекать новые страны и создавать новые партнерства».

    По его мнению, большое экономическое партнерство является основой достижения национальных целей развития. «То, что мы делаем, – создаем большие рынки для того, чтобы в России и ЕАЭС могли производить и продавать как можно больше. Протекционизм не может остановить интеграцию, может ее делать ее немного слабее, менять трек, ход, путь. Но протекционизм не может остановить интеграцию, это невозможно. Наш президент сказал, надо обеспечивать национальную безопасность. Но реальная безопасность лежит в поле взаимозависимости. И это как ценность существует в России давно. Эту ценность надо продвигать».


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