Экспорт угля и кокса

По итогам января-апреля этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 68,6 млн тонн – это на 14,4% больше, чем годом ранее. Доходы от экспорта угля по итогам 4 месяцев 2019 года выросли на 21,5% и достигли порядка 5,9 млрд долларов.

По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-апрель вывезли около 1,1 млн тонн – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился на 0,9%, до 271 млн долларов.

В апреле этого года было вывезено порядка 15,2 млн тонн угля, что на 11,6% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 36,3% меньше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля увеличился по сравнению с апрелем 2018 года на 9,2% – до 1,2 млрд долларов (-40,4% к марту 2019 года).

Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 309,2 тыс. тонн – это на 54,8% выше уровня апреля прошлого года и на 28,6% больше, чем за март этого года. Доходы выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 56,6% и на 32,6% к уровню предыдущего месяца – до 80,2 млн долларов.