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Импорт легкового автотранспорта
13.06.2019

Импорт легкового автотранспорта

    • По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в первом квартале 2019 года в Россию было ввезено 38,8 тыс. единиц новых легковых и грузопассажирских транспортных средств с бензиновым двигателем, что на 5,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. В денежном выражении импорт снизился на 4,3% и составил 952,6 млн долларов.

    Поставки новых легковых и грузопассажирских транспортных средств с дизельным двигателем, напротив, выросли в физическом выражении на 14,2% до 19,3 тыс. единиц и на 9,7% в денежном выражении до 681,6 млн долларов.

    Импорт новых легковых и грузопассажирских транспортных средств с электродвигателем в первом квартале 2019 года составил 217 единиц и 4,2 млн долларов. При этом 79 единиц на сумму 4 млн долларов было ввезено из Австрии.

     

    Импорт легковых, грузопассажирских транспортных средств с бензиновым двигателем

     

    С объемом двигателя до 1000 см3

    Ввоз транспортных средств с объемом двигателя до 1000 см3 составил 3,1 тыс. единиц (-5,9%) или 7,2 млн долларов (-36,3%). Основной страной-поставщиком является Китай. Импорт оттуда в физическом выражении составил 1,7 тыс. единиц (-27,8%), в денежном – 4,1 млн долларов (+86,4%). Из Мексики в Россию было поставлено 0,1 тыс. единиц транспортных средств (-67,7%) на сумму 2,6 млн долларов (-50,9%).

     

    С объемом двигателя от 1000 см3 до 1500 см3

    По итогам первого квартала 2019 года импорт транспортных средств с объемом двигателя от 1000 см3 до 1500 см3 снизился в физическом выражении на 14,8 до 4,9 тыс. единиц и вырос в денежном выражении на 21,7% до 70,1 млн долларов. Основными странами-поставщиками являются Германия, Китай и Япония. В первом квартале этого года ввоз транспортных средств из этих стран увеличился почти в 3 раза.

    Из Германии в Россию было ввезено 1,1 тыс. единиц (+51,8%) транспортных средств на сумму 18,4 млн долларов (+49,6%). Импорт из Китая вырос в 17,4 раза в физическом выражении (до 1,1 тыс. единиц) и в 14,8 раз в денежном выражении (до 11,8 млн долларов). Япония поставила в Россию 0,7 тыс. единиц (рост в 3 раза) транспортных средств на сумму 10,1 млн долларов (рост в 3,6 раза).

     

    С объемом двигателя от 1500 см3 до 3000 см3

    Импорт транспортных средств с объемом двигателя от 1500 см3 до 3000 см3 в первом квартале этого года остался практически на том же уровне, что и в прошлом году. В физическом выражении поставки составили 25,7 тыс. единиц (-0,8%), в денежном – 600,3 млн долларов (-1,6%). Главными в Россию поставщиками являются Япония и Германия. Причем импорт из Японии вырос в физическом выражении на 22,4% до 7,7 тыс. единиц, в денежном – на 5,9% до 166,3 млн долларов. Поставки из Германии, напротив снизились на 4,9% до 4,6 тыс. единиц и на 13,6% до 137,5 млн долларов.

     

    С объемом двигателя более 3000 см3

    Поставки легковых, грузопассажирских транспортных средств с бензиновым двигателем объемом более 3000 см3 в первом квартале 2019 года в физическом выражении составили 5 тыс. единиц, что на 14,5% меньше аналогичного показателя прошлого года, в денежном выражении импорт снизился на 13,1% до 275 млн долларов. В том числе в Россию было ввезено 1,8 тыс. единиц автотехники (+29,3%) с объемом двигателя более 4200 см3 на сумму 99,2 млн долларов (+28,3%).

    Основной страной-экспортером легковых, грузопассажирских транспортных средств с бензиновым двигателем объемом более 3000 см3 является Япония. По итогам 1 квартала 2019 года поставки из этой страны снизились на 13% в физическом выражении и составили 2,9 тыс. единиц, в денежном – на 16,3% до 124,4 млн долларов. В том числе из Японии было ввезено 1,6 тыс. единиц транспортных средств с объемом двигателя более 4200 см3, что больше на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт составил 80,1 млн долларов (+14,6%).

     

    Импорт легковых, грузопассажирских транспортных средств с дизельным двигателем

     

    С объемом двигателя до 1500 см3

    По итогам первого квартала 2019 года ввоз в Россию транспортных средств с объем двигателя до 1500 см3 составил всего 0,1 тыс. единиц (-53,7%) на сумму 1 млн долларов (61,5%). Вся техника была импортирована из Марокко.

    С объемом двигателя от 1500 см3 до 2500 см3

    Импорт новых легковых, грузопассажирских транспортных средств с объемом двигателя от 1500 см3 до 2500 см3 в первом квартале этого года снизился на 7% в физическом выражении (до 7,5 тыс. единиц) и на 15,6% в денежном (до 186,6 млн долларов).

    Основной страной-поставщиком является Германия, которая экспортировала в Россию 3,6 тыс. единиц (рост в 2,4 раза) на сумму 82,8 млн долларов (рост в 2,1 раза).

     

    С объемом двигателя более 2500 см3

    В первом квартале 2019 года импорт в Россию легковых, грузопассажирских транспортных средств с дизельным двигателем объемом более 2500 см3 вырос на 35,9% в физическом выражении и составил 11,7 тыс. единиц. В денежном выражении поставки увеличились на 24,2% до 494 млн долларов. Основными странами-экспортерами стали Япония и США. При этом поставки из этих стран выросли. Импорт из Японии составил 4,4 тыс. единиц (+32,2%) и 167,1 млн долларов (+23,2%). Ввоз из США увеличился более значительно – на 78,2% до 2,7 тыс. единиц и на 56,6% до 121,2 млн долларов.

     

    Бывшие в эксплуатации

    В первом квартале поставки бывших в эксплуатации легковых, грузопассажирских транспортных средств значительно снизились. Так, импорт транспортных средств с бензиновым двигателем снизился на 74,5% в физическом выражении и составил 1,3 тыс. единиц. В денежном выражении – на 75,3% до 4,8 млн долларов. Практически все поставки осуществлялись из Японии.

    Ввоз транспортных средств с дизельным двигателем в физическом выражении составил 64 единицы (-51,9%), в денежном – 0,6 млн долларов (-11,8%). Основными странами-поставщиками были Япония и США.


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