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E-Shuttle = танкер – 22 000 автомобилей
13.06.2019

E-Shuttle = танкер – 22 000 автомобилей

    • Wartsila показала видео о челночных танкерах нового поколения E-Shuttle, которые строятся для Teekay на верфи Samsung Heavy Industries. Напомним, заказ был размещен в 2017 году – сначала Teekay подписался на два Suezmax’а, а потом добавил к ним еще два

    Фишка заключается в том, что суда смогут использовать в качестве бункера как СПГ, так и – в качестве дополнительного топлива – летучие органические соединения, которые испаряются из нефти в грузовых танках. 

    По информации Wartsila, эта технология позволит сократить выбросы углекислого газа на 42%. В пересчете на одно судно, за год выбросы снизятся на столько, сколько выхлопов получается от 22 тысяч автомобилей.

    Получить новострои Teekay должен в 2020 году.

    Видео: Wärtsilä


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