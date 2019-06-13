E-Shuttle = танкер – 22 000 автомобилей

Wartsila показала видео о челночных танкерах нового поколения E-Shuttle, которые строятся для Teekay на верфи Samsung Heavy Industries. Напомним, заказ был размещен в 2017 году – сначала Teekay подписался на два Suezmax’а, а потом добавил к ним еще два.

Фишка заключается в том, что суда смогут использовать в качестве бункера как СПГ, так и – в качестве дополнительного топлива – летучие органические соединения, которые испаряются из нефти в грузовых танках.

По информации Wartsila, эта технология позволит сократить выбросы углекислого газа на 42%. В пересчете на одно судно, за год выбросы снизятся на столько, сколько выхлопов получается от 22 тысяч автомобилей.

Получить новострои Teekay должен в 2020 году.

Видео: Wärtsilä