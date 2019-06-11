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ШОС нужна единая платформа
11.06.2019

ШОС нужна единая платформа

    • Проблемы сопряжения железных дорог стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили на панельной сессии «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры» в ходе ПМЭФ-2019.

    «Интеграция – насущная проблема, которую нужно решать всем вместе, – отметил генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев. – Потенциал железных дорог стран ШОС высок, но чтобы полностью его использовать, необходимо решить несколько задач».

    Он отметил, что есть несколько факторов, которые «помогут развивать направление транзита, грузопотоки и взаимную торговлю». Первое – это развитие транспортных коридоров. «Необходима синхронизация на погранпереходах Китая, России, – подчеркнул В.Сараев. – Вместе с этим необходимо уделять внимание развитию припортовой и жд инфраструктуры, мультимодальных центров».

    Второе – цифровизация и электронный документооборот. «Мы много об этом говорим, – сказал В.Сараев. – Но пока мы все ещё находимся в разных IT-экосистемах – морские линии, автоперевозки. IT-системы разных видов транспорта слабо пока сопряжены с системой железной дороги. Нужна единая платформа».

    Третье – совершенствование таможенного регулирования. «Динамика рынка такова, что мы, расшивая одно узкое место, к сожалению, начинаем утыкаться в другие места, – сказал В.Сараев. – Нам нужно кардинально пересматривать подходы с точки зрения мер контроля. Некоторые избыточные меры контроля убрать. Необходимо на уровне закона пересмотреть вопросы, напрямую связанные с прямыми и смешанными перевозками в направлении восток – запад, север – юг. Эти вопросы решаются, но всем надо максимально вовлекаться в эти вопросы».

    Четвертое – межгосударственная единая платформа. «Нужна единая межгосударственная платформа наших цифровых взаимоотношений. Мы смотрим по-разному на одни и те же вещи: электронная пломба, электронный документооборот, — подчеркнул В.Сараев. – Каждая сторона в отдельности готова двигаться в этом направлении. И, чтобы едино слиться в одну платформу, мы этот шаг пока не сделали. Мы должны прийти к единому межправительственному соглашению, который позволит перемещать грузы без каких-либо остановок и максимально быстро для клиента».

    По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, в вопросе сопряжения транспортных систем стран ШОС необходим интегратор. «Здесь кто-то должен выступить интегратором, само по себе это не произойдет, – сказал он. – Грузополучателю в целом не важно, как или на каком виде транспорта, по каким территориям будет проходить груз. Ему важно получение груза в определенной точке, а также единая и простая в пользовании платформа для заказа услуги».

    Он подчеркнул, что «необходимость такой единой платформы транспортных взаимоотношений, которая будет поддержана всеми государствами, крайне актуальна. Но на сегодня создание такой платформы находится только в начале пути».


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