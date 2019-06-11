Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Пожар на танкере
11.06.2019

Пожар на танкере

    • Сегодня в 4:38 утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. 

    Из машинного отделения идет сильный дым. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.  

    К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечены 57 человек и 15 единиц техники.

    По сообщению ТАСС со ссылкой на Росморречфлот, ЧП произошло у причала №4. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек.

     

    Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2019
    Пожар на 9-тысячнике APL
    31 января в 4-30 на борту контейнеровоза «APL Vancouver» возник пожар. По информации линии, возгорание произошло в одном […]
    APLПожарПроисшествия
    0
    15.01.2019
    На ВСК спасли косулю – видео
    Из ледового плена
    Восточная стивидорная компанияПроисшествия
    0
    28.01.2019
    Hapag-Lloyd объявил General Average
    В связи с пожаром на «Yantian Express»
    Hapag-LloydПожарПроисшествияУбыток
    0
    16.04.2019
    Пожар на Канонерском заводе
    видео
    Большой порт Санкт-Петербург ВозгораниеКанонерский заводМорвенна
    0
    26.02.2019
    Танкеры Palmali ушли с молотка
    За долги
    PalmaliАукционДолгиСбербанк
    0
    20.05.2019
    Frontline ожидает снижения ставок
    Прибыль в первом квартале выросла в 1,6 раза
    2019FrontlineТанкерФинансы
    0
    18.01.2019
    Буксир пошел ко дну
    Происшествие в порту Темрюк
    БуксирПроисшествияТемрюк
    0
    20.03.2019
    Первая СПГ-бункеровка в Польше
    Польша провела первую операцию по бункеровке морских судов сжиженным природным газом. 13 марта 54 тонны СПГ было поставлено […]
    БункеровкаВидеоГданьскГдыня
    0
    04.03.2019
    Контейнеровозы Maersk и Zim столкулись в Пусане
    Контейнеровозы «Safmarine Nokwanda» и «Tianjin» столкнулись на терминале в порту Пусан в воскресенье. Инцидент произошел во время швартовки […]
    MaerskZimКонтейнеровозыПроисшествия
    0
    01.03.2019
    Frontline ждет роста танкерного рынка
    Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. Как сообщили SeaNews в компании, чистая […]
    2018FrontlineТанкерФинансы
    0
    09.01.2019
    «Совкомфлот» построит танкеры на «Звезде»
    Группа компаний «Совкомфлот» разместила на приморском судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут […]
    AframaxЗвездаСовкомфлотТанкер
    0
    29.01.2019
    Змея в порту – видео
    17 января на контейнерном терминале APM Terminals в порту Альхесирас докеры, работавшие в ночную смену, обнаружили полутораметровую кобру. […]
    ВидеоПортПроисшествия
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.06.2019 Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    10.06.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    10.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019
    10.06.2019 Евросиб запустил контейнерный поезд Красноярск – Китай
    07.06.2019 ОТЛК ЕРА запустит сервис из Италии в Китай
    07.06.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД