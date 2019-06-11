Пожар на танкере

Сегодня в 4:38 утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении.

Из машинного отделения идет сильный дым. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечены 57 человек и 15 единиц техники.

По сообщению ТАСС со ссылкой на Росморречфлот, ЧП произошло у причала №4. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан