Огромные возможности, которые упустить нельзя

Рост объема перевозок контейнеров и поездов, успех всего процесса зависят в первую очередь от степени интеграции тех инфраструктурных и транспортных компаний, которые принимают участие в этой перевозке. Об этом сказал президент ОТЛК ЕРА Алексей Гром в ходе панельной дискуссии «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры» на ПМЭФ-2019.

«Акционерный капитал ОТЛК паритетно разделен между тремя соседями, тремя партнерами – Россией, Казахстаном и Беларусью, – сказал А.Гром. – Бизнес-модель имеет такой ярко выраженный интеграционный характер. Интеграция инфраструктуры, технологий, компетенций, маркетинговой и договорной деятельности является ключевым фактором успеха. И тут невозможно одному быть ярко выраженным лидером и пытаться на соседней инфраструктуре расшить узкие места».

По словам А.Грома, самая проста перевозка, в которой участвует ОТЛК, – это перевозка через пять стран. Самый длинный грузовой контейнерный маршрут – от китайского Иу до Мадрида – составляет 12 400 км, три раза меняется колея. Срок доставки по этому маршруту – от 17 до 19 дней. «Ежегодно между Юго-Восточной Азией, Китаем и Европой и в обратном направлении следует более 23 млн контейнеров, и менее 1% идет по железной дороге, – сказал он. – Хотя, конечно, железная дорога всегда останется комплементарной перевозкой по отношению к морским перевозкам».

«Ставим задачу – 1 млн контейнеров, – продолжил А.Гром. – Это частота отправки – 15-10 минут/поезд. В этом проекте нет мелочей, мы каждой детали пытаемся уделять очень много внимания, в том числе маркетинговой деятельности. За три года бы провели более 100 road-show в странах Европы, Юго-Восточной Азии и Китае».

«Если три года назад были штампы, что смена колеи – это большие задержки на границе, что таможня будет и барьеры создавать, то сейчас мы боремся с такими штампами, – сказал он. – Потому что практика показывает, что это далеко не так. У нас очень хорошие технологические скорости транзита. И здорово, что китайские и японские партнеры это видят. Чтобы развеять еще один миф в нашей транспортной бизнес-индустрии, что жд транспорт – это в три-четыре дороже, чем перевозка морем, мы с нашими акционерами реализовали такую инициативу – это первый железнодорожный индекс на пространстве 1520 на всем евразийском пространстве, которые представляет собой индикативную стоимость перевозки от границы с Китаем до границы с Европой».

А.Гром отметил, что у железных дороги стран ШОС огромные возможности, которые упустить нельзя, необходимо работать вместе и «радоваться успехам других».